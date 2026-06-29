歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが、２０日午前９時３０分、老衰のため都内の自宅で死去していたことが２８日、分かった。所属事務所「オフィスミワ」が公式サイトで発表した。９１歳。長崎市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。お別れの会や偲ぶ会の予定はないという。デイリースポーツの編集委員が故人を悼んだ。

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２０１２年の年末から１３年初頭にかけて美輪さんの自宅に通った。「ＮＨＫ紅白歌合戦」に当時７７歳の史上最年長で初出場を果たし、再評価ブームが起きた頃だった。

胡蝶蘭とロココ調の家具に囲まれた１階のリビング。代表曲「ヨイトマケの唄」が生まれた背景、三島由紀夫ら著名人との交遊関係を取材した。

その中で、舞台で共演していた某有名女優との間柄を聞くと「あの人の話は聞かないで」と目を伏せ、言葉を続けた。「人間関係は腹六分で」。深く関わりすぎると、関係がこじれた時の反動は大きい。八分よりも少ない「六分」で人と接するという信条を示された。

気配りも感じた。インタビュー中、記者の額から流れる汗に気づくと、「ちょっと待って…」と話を中断。２階に駆け上がって戻ってくると、手にした白いガーゼ素材のハンカチで汗を拭いてくださった。記者が持参した丸山明宏時代の自伝「紫の履歴書」初版本（１９６８年刊）にサインをいただく際、その場ではなく、離れたデスクに座って背筋を伸ばし、深呼吸してから毛筆で書かれる後ろ姿に恐縮した。

その後、数年間にわたって公演の楽屋に毎回招待いただき、その律儀さにも感謝した。

こんなやりとりも思い出す。「不思議なんですけど、私がブームになった作品はみんな『ケ』が付くんですよ。『メケメケ』『ヨイトマケ』『黒蜥蜴』『雪之丞変化（へんげ）』『もののけ（姫）』…。あなたも、どこかに『ケ』が付きませんこと？」。美輪さんから「ケの法則」を伝えられ、記者が自分の名前の最後に「ケ」が付くと返答すると、「これもいいわよ」と私の“あごひげ（毛）”をなでられた。ご冥福をお祈りします。（デイリースポーツ編集委員・北村泰介）