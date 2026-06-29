歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが、２０日午前９時３０分、老衰のため都内の自宅で死去していたことが２８日、分かった。所属事務所「オフィスミワ」が公式サイトで発表した。９１歳。長崎市出身。

著名人からも美輪さんを偲ぶ声が相次いだ。

木村拓哉（ジブリ映画「ハウルの動く城」で共演。美輪さんは「荒地の魔女役」）「荒地の魔女、こちらこそありがとう。安らかに…」（インスタグラムのストーリーズで）

市川團十郎（舞台やテレビ番組で共演歴）「初めてお目にかかったのは美輪明宏さんの公演での舞台の楽屋でした。終演後にお目にかかり印象的な出会いであった事、思い出します。その後は、オーラの泉などでもお世話になりました。美輪さんの残してくださった言葉や美意識は私にとっても心に残るものが多くこれからも沢山の方の心を照らし続けると思います。心よりご冥福をお祈りいたします」（公式ブログで）

加藤登紀子（シャンソン歌手の後輩）「私が日本シャンソンコンクールに優勝した時、リサイタルをされたヤマハホールの楽屋にご挨拶に行ったのが初対面でした（１９６５年）。その時のコンサートの素晴らしさが今も鮮明に残っています。原爆の被爆地・長崎で生まれ、どんな時も戦争の恐ろしさを訴えて来られました。シャンソンを通して強い意志を表現する極意、日本語の訳詞の大切さを教えていただきました。心からご冥福をお祈りします」

クミコ（シャンソン歌手の後輩）「昨日、『みんな同じ人間だねフェス』の舞台で『ヨイトマケの唄』を歌いました。すべての差別に立ち向かう歌は、シャンソンを超えた、紛れもない日本のシャンソンです。歌の有り様を示され、愛、自由、平等、そして勇気を体現された美輪さん。本当にありがとうございました。心から感謝しています」

假屋崎省吾（長年のファンを公言し、公私にわたって親交）「あまりのショックで、何か心にぽっかり穴があいてしまったようなです 新橋の第一ホテルでの恒例のディナーショー 舞台に一世一代の花をいけ、舞台でした時の画像です 二人で手と手を握りしめて あ〜っもう美輪明宏さん、いらっしゃらないんだなあと」（公式ブログで）

氷川きよし（代表曲「ヨイトマケの唄」をカバー）「２０代の頃 北野武監督のテレビ番組でご一緒させていただき わたしの歌を目の前で聴いてくださり。トークでは あなたは親孝行でイイ子ね、ウチの子供にしたいわねと言ってくださり嬉しかったです ツーショットで撮影してくださったお写真は宝物で 美輪さんのどんなことも乗り越えて素晴らしい歌でご自身を表現し生き方とお人柄と世界観に憧れます。本当にありがとうございました。ずっと美輪さんは心に生きています。そしてみなさんの心に残り続けます」（インスタグラムのストーリーズで）

槇原敬之（カバーアルバムで「ヨイトマケの唄」をカバー）「美輪明宏さんのご逝去に、心よりお悔やみ申し上げます。お会いするたびに温かくハグをしてくださり、「良いことがたくさんありますように！」と声をかけてくださったことを、今でも忘れることができません。日本のシンガーソングライターの草分けでもある美輪さんが『ヨイトマケの唄』に描いた深く美しい愛の世界は、これからも多くの人の心に生き続けることでしょう。心よりご冥福をお祈りいたします」（Ｘで）

ヒロシ（公私ともに親交）「俺が売れる前も、売れてからも、落ち目と言われるようになってからも、ずっと変わらずに接してくださっていた数少ない舞台人。それが美輪明宏さんでした」（Ｘで）

中島歩（美輪さん演出・主演舞台のオーディションで抜てきされ、俳優デビュー）「最期まで魂のこもった言葉を残してくださったことに奮い立たされます。我々はその意思に応えて生活し、勇気を継いで表現しなければなりません。何もない僕を見つけてくださってありがとうございました。美輪さん、愛しています」

美川憲一（歌手仲間として長年にわたって親交）「亡くなった事を知った時、言葉になりませんでした。いろんな思い出がたくさんありますが、とても偉大な方でした。心よりご冥福をお祈り申し上げます」