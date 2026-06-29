◇セ・リーグ 広島3―12阪神（2026年6月28日 マツダスタジアム）

広島・佐々木泰内野手（23）が28日の阪神戦（マツダ）で待望のアーチをかけた。難攻不落の相手先発左腕・高橋から、1点を追う2回に右翼ポール直撃の3号ソロ。不振に苦しむ2年目ながら、27試合、70打席ぶりの一発に浮上への強い意思を込めた。試合は終盤に投手陣が崩れ、今季最多の12失点大敗。6回1/3で7安打5失点の先発・岡本駿投手（24）が4敗目を喫した。

ほぼ無風でも打球はグーンと伸び、スライス回転せずに右翼ポールを直撃した。打球速度155・1キロ、角度30度、飛距離106メートル。本拠地を赤く染めた大観衆は沸きに沸いた。大きな可能性を感じさせるプロ初の右方向への一発。その場面を佐々木が振り返る。

「初球の真っすぐが思ったよりもスピードがあったので、低くコンパクト（振る）にという意識でいった。思い切って自分のスイングができました」

この日は「6番・左翼」で、6月16日の日本ハム戦以来6試合ぶりの先発。1点を追う2回、先頭でアーチをかけた。相手は難攻不落の左腕・高橋。初球の外角直球を見逃し、ほぼ同じコースに来た2球目の146キロを振り抜いた。4月28日の巨人戦以来、出場27試合、70打席ぶりの3号同点弾だった。

「（球を）つぶすイメージで今はやっています。それがいい形になり、あの打球につながったのかな…と」

4番打者として開幕を迎えながら、不振にあえぐ2年目。セールスポイントの長打を意識するあまり、力んで“あおり打ち”になっていたことから、6月4日の打撃練習から意識を変えた。コンタクトを重視し、ライナーを心がける。1年目と同じ取り組みだった。

「新しく（取り入れた）というより、去年の形に戻った感じ。今まであった感覚を、もっと良くしていきたいと思っています」

今季無敗の高橋から3点を奪い、一時はリードしていただけに悔しい1敗。「今No・1の先発投手。追い付き、一時追い越したことは凄く評価できる」。新井監督は打線の奮起を称え、佐々木についても「いいスイング。見送り方とか、その後の内容も良かった」とし、浮上の兆しを感じ取っていた。

「結果を出さなきゃいけない立場なので。そこはしっかり意識してやっていきます」

4回無死二塁では、徹底した内角攻めに遭いながらチーム打撃に徹し、進塁打で3点目をお膳立てした。待望の一発を放ち、役割を全うすることで、少しずつ見え始めた光。試練を乗り越えた時、背番号「10」の存在感はもっと大きくなる。 （江尾 卓也）