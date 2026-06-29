◇パ・リーグ オリックス5―2楽天（2026年6月28日 ほっともっと神戸）

試合後の3000発「大花火ナイト」も楽しみに、ほっと神戸を訪れたオリックスファンに、一足早くド派手な花火弾をプレゼントした。西川だ。1点を追う7回1死満塁の好機。カウント3―1から中込の投じた142キロ速球を逃さず捉えた。打った瞬間、それとわかる打席での“確信歩き”。逆転のグランドスラム弾は、右翼席中段で弾んだ。

「たぶん真っすぐやろう、というところで真っすぐが来たんで。場面が場面なんで、打てて良かったです」

チームの連敗を3で止める、価値あるひと振り。天才と称される打撃技術の持ち主には意外！？にも、プロ11年目、通算79本目で初の満塁本塁打となった。

昨季は9月下旬に自打球を右足に当て脛骨（けいこつ）を骨折。シーズン終盤とクライマックスシリーズを棒に振る無念を味わった。捲土（けんど）重来を期す2026年。チームに故障者が続出する中、シーズン折り返しの72試合まで唯一全試合出場を続けている。

「あまり疲れとかはないです。しっかり出ないといけない立場なんで。けが人は多いですけど、みんなでカバーしていければいいかなと思っています」

前日まで3連敗を喫したチームは、これ以上、上位3チームに離されることだけは避けたい一戦だった。これで再び波に乗っていける。 （石塚 徹）