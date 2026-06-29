「とんねるず」木梨憲武（64）が、28日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。かつてネタを“パクった”先輩に45年ぶりに再会。まさかの展開に驚いた。

人気企画「インタビュアー林修」の収録でスタジオ入りした木梨だが、隣のスタジオで俳優のでんでん（76）がドラマの収録をしていると聞くと、ずっと謝りたかったことがあると明かした。

でんでんは元お笑い芸人で、1980年から86年まで日本テレビ系で放送された「お笑いスター誕生!!」でとんねるずと共演していた。

木梨は「とんねるずの番組でモジモジくんってやってるじゃん。ゲームやり終わって、いろんなゲストが来て、最後終わるときに“バーイ！センキュー”。“バーイ！センキュー”っていうのは、もともと、でんでんさんのネタ」と語ると、スタジオのお笑いコンビ「ハライチ」澤部佑は「衝撃！」ほかの共演者からも「え〜！」と驚きの声が上がった。

「モジモジくん」とは、フジテレビ系で1988年から2018年まで放送された「とんねるずのみなさんのおかげです」「とんねるずのみなさんのおかげでした」の人気コーナーの一つで、コントやミニゲームの後、「バーイ！センキュー」のセリフで締めていた。

木梨は、「でんでんさんは、“勝手にやりやがって”も聞かないし“やってくれたんだね”も聞かないし、いったいどう思っているのか。もし怒っているなら、きっちり謝りたい」と語った。

ドラマの収録を終えたでんでんがスタジオに入ってくると、45年ぶりの再会を喜び「懐かしいね」と抱き合った2人。「バーイ！センキュー」について木梨が「それはもともと、でんでんさんの…」と切り出し「それを俺たちの物だみたいな感じで自信満々…」と言うと「やってたの？全然知らない」と苦笑。木梨が「何で見ててくれなかったの？」とツッコみ、「こっちはもう、役者の方だから」と笑う、まさかの展開に。

だが、木梨から「俺が一番若かったでしょ。どんな印象だった？」と聞かれると「（石橋）貴明と憲武は、お笑い界のアイドルになると思ったの。今までにないお笑いの若者が出てきて、絶対にアイドルになると思った。だからこっちは売れていなくても、とんねるずが売れた時“俺の勘が当たった！”っていうだけだったけどね」と活躍を喜んでいたと明かしていた。

木梨は「本当に今日しかないから。本当に偶然で、俺の楽屋の横に『でんでん』って書いてあって、“でんでんさんいるのかな!?”と思ったら、あー、いない。本番やってるってところからだったから。こういうタイミングが大好きです」とうなずいていた。