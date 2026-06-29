「オリックス５−２楽天」（２８日、ほっともっとフィールド神戸）

“オリックスの安打製造機”がチームの窮地を救った。１点を追う七回１死満塁だ。西川龍馬外野手・中込からプロ１１年目で初となる３号逆転満塁弾を神戸のファンが待つ右翼席にドスン！４位後退＆リーグ戦再開２カード連続負け越しと苦しむチームの連敗を３で止めた。

「ここまでチャンスで結果を残せていなかったので、取り返す気持ちで打席に入った。最高の結果になって良かった」

この日は古巣・広島時代の同僚だった先発・九里亜蓮投手が二回に「意地でも点を取られないようマウンドに上がったら出た。自分でもビックリした」と野球人生初の鼻血のアクシデントに見舞われながらも、７回２失点と奮闘。２度の好機に凡退していた西川は“三度目の正直”で起死回生の一発を決め、６月未勝利の九里に待望の白星までプレゼントした。

目下１４試合連続安打中で、チームで唯一全試合出場を決めている西川とタフネス右腕・九里の活躍で、勝利をもぎ取った岸田監督は「チームが勝てない中、執念を見せてくれた。まだ厳しい戦いは続くが、全員でやっていく」と声を大にした。