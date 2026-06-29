俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25話「変事の予兆」が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がった。オンエア後、前半最大のクライマックスとなる戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）の注目の放送日は7月12日（第27話）、サブタイトル（副題）はズバリ「本能寺の変」に決定したと番組公式SNSで発表された。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回は7月5日、第26話「信長を笑わせろ！」。織田信長（小栗旬）は長宗我部元親（磯部寛之）との約束を翻し、難なく四国を手中に収める。元親は激怒。間を取り持った明智光秀（要潤）は苦しい立場に陥る。その折、信長の甥・織田信澄（緒形敦）は長宗我部と内通して謀反を計画していると疑われ、信長から蟄居を命じられる。光秀から事の顛末を聞き、信長の苦しみを察した羽柴小一郎（仲野太賀）と羽柴秀吉（池松壮亮）。羽柴家一同は“ある計画”を練り、信長と市（宮粼あおい）を長浜城に招く…という展開。

織田信長が明智光秀に討たれる「本能寺の変」まで劇中1年。オンエアまでは残り2週間となった。

今作の信長は「天下一統に突き進むカリスマ武将」だが、それゆえの孤独、弟・織田信勝（中沢元紀）討ちのトラウマに苦しむなど、人間味あふれるキャラクター造形。俳優の小栗旬が見事に体現し、唯一無二の存在感を示してきた。

大河出演は、鎌倉幕府2代執権・北条義時役で主演を務めた2022年「鎌倉殿の13人」、高僧・南光坊天海に扮した23年「どうする家康」に続いて3年ぶり10回目。ここ5年間で3作と、ハイペースで視聴者を魅了してきたが、“小栗信長”もあと2回で見納め。第28話以降に“新撮回想”があるとは限らないため、まずは残り86分（43分×2）、しかと目に焼きつけたい。