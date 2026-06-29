20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2023年12月3日掲載「美輪の色メガネ（最終回）」＞

◇令和5年もあと1カ月を切りました。この一年、連日のように強盗事件が起きているような気がします。治安の良さを誇っていた我が国も凶悪な犯罪が日常化してしまったのでしょうか。美輪さんはどうお考えですか。 （三鷹市 会社員 65歳）

私も相談者と同様の思いです。今年1月、東京都狛江市で高齢女性が強盗に尊い命を奪われる痛ましい事件がありました。海外にいる指示役が「闇バイト」で集めた複数の実行犯にテレグラムというＳＮＳで命令する新たな手口です。自分たちの身勝手な欲望を満たすために何の罪もない人を殺害する極悪非道な犯行は、断じて許されません。

この事件が引き金になったのでしょうか。その後も類似の強盗事件が頻発しています。裕福な高齢者の住宅に狙いを定めて押し入ったり、白昼堂々、凶器を手にコンビニや宝石商に侵入する輩（やから）もいるようです。オレオレ詐欺もいまだに後を絶ちません。それどころか、あの手この手でお年寄りから金品を巻き上げようとしています。また、「売掛金」と言うあくどい手法で客の若い女性に多額の借金を負わせ、風俗店などで働かせる悪質なホストクラブも問題になっています。どちらも一刻も早く有効な手段を講じる必要があるでしょう。

何よりも心配なのは、何の躊躇（ちゅうちょ）もなく暴力を振るったり、すぐにナイフで他人を傷つけたり、あやめたりする人間が増えていることです。相手の生命を絶った挙げ句、犯行を隠すために遺体を山に埋めたり、損壊したりするケースも少なくありません。最近は無差別殺人や猟奇的な犯罪も目立つようになってきています。警視庁が公表した今年上半期の刑法犯認知件数は前年同期比21％増、強盗、殺人、放火、強制わいせつなどの重要犯罪は16％も増えています。ちなみに刑法犯認知件数とは、警察が事件と認めた数のことです。

犯罪の件数が増加した背景には、アフターコロナで日常生活が戻ったことなどさまざまな理由があるようです。中でも大きな要因の一つは、社会の急速なデジタル化ではないでしょうか。このコーナーでも再三再四、申し上げていますが、文明の利器はもろ刃の剣です。インターネットやＳＮＳは生活上の利便性を向上させますが、その一方で「闇バイト」のように簡単に犯行グループに加担してしまう新たな危険性も潜んでいます。皮肉なことに最新のテクノロジーが犯罪をより巧妙化、複雑化しているのです。

いまや子供から大人まで一億人総スマホ脳の時代に向かってまっしぐらです。大勢の人たちがスマホでいろいろなアプリを楽しんでいます。ゲームや漫画の中には、可愛いキャラクターが登場するほのぼのとしたものもありますが、情け容赦なく敵を攻撃する過激なものが多いのが実情。幼い頃からそのようなゲームで長時間遊んでいれば、精神に何らかの影響があっても不思議ではありません。

殺伐とした世の中で生きる現代人に必要なのは、質の良い文化に触れることです。童謡や唱歌など叙情性豊かな音楽を聴き、美しい絵画を鑑賞、古今東西の名作を読むなど心に栄養を与えれば、失いかけた優しさ、思いやりの気持ちを取り戻すことができます。そうすれば、犯罪もおのずと減少するでしょう。

明るい話題もありました。それはスポーツです。エンゼルスの大谷翔平選手の活躍はもちろん、サッカーやラグビーなどで女性選手の躍動する姿も目に留まりました。来年は辰（たつ）年。一人でも多くの皆さんが竜のごとく飛躍できますよう心より祈っております。 （終わり）