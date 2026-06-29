◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

相性の良さとしか言いようがないね。井上のピッチングは他球団と対戦している時と全然、違う。自信を持って投げていて、気持ちの面でも完全に見下ろしている感じがしたよ。

ＤｅＮＡ打線の方も、これだけやられているのに、なんの工夫も研究もなく、同じように凡退を繰り返す。井上は逆球も多く、コントロールがいいわけでもなかったが、ボール球に手を出して助けていた。まあ、これも相性というやつ。打てる気がしないんだろうな。

投球自体はそれほどほめる点もなかったんだが、４回の犠飛は、２ストライクと追い込まれてからファウルを３球粘って打った。何とかしてやろうという執念が見られたし、立派だったよ。投手が打席に立つのは今年が最後になるわけだし、気持ちを出して臨まなきゃ。結局は自分を助けるんだから。

逆に言えば来季からは代打を送られることがなくなる。その分、もっと長いイニングを投げることが求められるぜ。７回無失点で交代して６勝目なんてことに満足せずに、もっと上の投手を目指してほしいよな。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）