サッカーW杯北中米大会の決勝トーナメント1回戦・日本―ブラジル戦は、日本時間30日深夜2時に戦いの火ぶたが切られる。サッカー好きのtimelesz篠塚大輝（23）は、「勝てると思っています。とにかくベストを尽くしてほしい」と日本代表にエールを送った。

自身は14年ブラジル大会をきっかけに中学と高校でサッカー部に所属し、右サイドバックを務めた。普段からユニホームを着て生活するサッカー好き。今大会も「W杯で生活リズムが決まっている」と熱中している。

1次リーグ初戦のオランダ戦はライブ翌日の早朝だったが、「ライブ終わりなのに、戦いがまだ終わってない感じがあった。目がガンガンに開いていた」とアドレナリン全開で観戦。後半44分に同点弾が決まり「今までのW杯の日本戦でもトップレベルの熱い試合」と振り返り、「1次リーグを余裕で突破できるぐらい強くなっていることがうれしい」と白い歯を見せた。

ブラジル戦は「最初で一番大きい壁」と見据える。スター選手がそろう強豪だが、「付け入る隙があるとしたら、守備と中盤。格下と思って簡単にクリアはしないはず。ボールをつないできて生まれた隙に、日本の組織的な守備をはめ込める」と指摘。「オランダより守備陣が緩い。2点以上入れられるんじゃないか」として、延長戦の末3―2で日本が勝利すると予想した。

キーマンには、FW上田綺世、GK鈴木彩艶とともに、MF佐野海舟を挙げた。「カゼミロ選手たちがいる中で、中盤を若武者のようにかき乱してくれる」と期待を込めた。

ブラジル戦後の30日夜にもライブが控えるが「絶対見ます！」と宣言。「日本代表からパワーをもらって、その勢いで臨みたい」とサムライブルーから力をもらってステージに臨む。

最大の壁を破っても待ち受けるのは難敵ばかり。それでも「ブラジルに勝てば、今の日本代表なら優勝できる」と予言。「お願いします！パレードが見たいです」と凱旋を心待ちにしている。

◇篠塚 大輝（しのづか・たいき）2002年（平14）7月9日生まれ、大阪府出身の23歳。昨年2月、一橋大在学中に新メンバーオーディション「timelesz project」に合格し、timeleszに加入。来年公開の「焼却炉」で映画初出演する。中高時代の背番号は20。血液型B。