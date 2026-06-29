◇日本一の解説者 林陵平が解く未来予想図

元東大サッカー部監督で「日本一の解説者」林陵平氏（39）が、ブラジル代表との大一番を展望した。王国を徹底分析した上で「勝てるチャンスはある」と断言。エースのFWビニシウス（25＝レアル・マドリード）対策や中盤の攻防をポイントに挙げ、初戦オランダ戦のように守備ブロックを敷いてカウンターに出ていく戦い方に勝ち筋を見いだした。

【王国の現在地】

ブラジルと真剣勝負で戦える。昨年の親善試合とは全く別物で、W杯での本気度は違う。難しい相手であることは間違いない。センターラインにはタレントがそろい、GKアリソン、CBのガブリエルとマルキーニョスは前回の日本戦にはいなかった。それでも今の日本なら戦術的にも組織的にも勝つチャンスはある。昔のようにスーパースターが11人いるチームではない。

アンチェロッティ監督らしいチームがつくり上げられている。ブラジルらしくある程度自由にプレーさせる柔軟性を持たせつつ、左サイドに自由なスペースが空く構造。基本の初期配置は4―4―2だが、左MFのパケタが中に入り、左の空いたスペースにFWのビニシウスが入ってくる。

【VSビニシウス】

左サイドでボールを持ったら世界有数の選手。カットインもできるし、縦にもいける。対応するのはウイングバックの堂安と右シャドーの2人。右シャドーの先発は伊東を予想する。伊東がプレスバックして堂安とダブルチームを組み、縦と横をしっかり切りたい。

ブラジルは中央で数的優位をつくってくる。日本の両ボランチに対してカゼミロ、ギマランイス、パケタの中盤3枚、さらにクニャも落ちてくれば2対4の状況になる。鎌田、佐野海の両ボランチの対応が大事で、状況に応じて3バックもつかまえにいくこと。中央をしっかり締めたい。

【日本の勝ち筋】

どうやって勝つかといったら、結局カウンターをどれだけ出せるか。前から守備にいくのではなくオランダ戦のようにブロックをつくり、カウンターに出ていくこと。伊東と左シャドーに入りそうな前田が、カウンターの時にどれだけ足を使えるか。ダニーロ、ドウグラスサントスの両サイドバックはともにそこまでスピードが速いわけではないので、そこを突きたい。

ブラジルの守備強度は緩い。最後の局面で守ればいいでしょ、という戦い方。上からのボールには強いので、深い位置まで運んでグラウンダーのクロスや、スウェーデン戦の前田のゴールのように足元を使って攻撃したい。いい崩しが多く出ている日本なら得点は絶対に取れる。

【奇跡ではない】

危なげなく1次リーグを通過したところに日本の進化を感じる。中央突破できれいに崩すシーンはこれまでなかなかなかった。個のクオリティーが格段に上がっており、全体を通して集中力を欠いた時間帯は全くなかった。「マイアミの奇跡」ならぬ「ヒューストンの奇跡」は起こせる。いや、日本が勝っても奇跡でも何でもない。ヒューストンで勝利だ。

◇林 陵平（はやし・りょうへい）1986年（昭61）9月8日生まれ、東京都八王子市出身の39歳。東京Vの下部組織出身で明大を経て09年に東京V入り。10年に柏へ移籍し、同年にJ2優勝、翌年にJ1制覇を経験。その後は山形、水戸、町田、群馬など主にJ2でプレーし、20年限りで現役引退。引退後は指導者と解説業をこなし、21〜23年に東大ア式蹴球部（サッカー部）の監督を務めた。1メートル86。利き足は左。