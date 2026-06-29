「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

打った瞬間、スタンドインを確信した阪神・佐藤輝明内野手は、ホッとした表情で歩き出した。悲鳴と歓声が響く球場で、ゆっくりとダイヤモンドを一周。余韻に浸るように至福の時間を過ごした。１６試合、６５打席ぶりの１６号は、先発・高橋を援護する同点ソロ。４番の仕事だった。

「久しぶりだったので、良かったです」。勝利に沸く試合後、佐藤輝は静かに口を開いた。１点を追う六回だった。無傷の連勝街道を走る高橋が、リードを許す展開で中盤を迎えた。先頭で打席に立ち、初球。岡本のツーシームを狙った。

スタンド中段に突き刺さった打球は、飛距離１２１・３メートル、打球速度１７２・７キロの豪快弾だった。ただ、本塁打が出てない期間でも、２３日のヤクルト戦まで１０試合連続安打。「毎日、しっかりと準備することだけはやっていたので、打てて良かったです」と、信念を貫きトンネルを脱した。

九回１死三塁では再び初球を打ち、左越えの適時二塁打でダメ押し点。４番のバットで大勝を生んだ。「今日、打てたことも良かったですけど、その後が大事になってくる。次もまた頑張りたいです」と佐藤輝。本拠地６連戦を静かに見据えた。