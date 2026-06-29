「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

ここまで「主役」という言葉がふさわしい男はいない。阪神・中野拓夢内野手が３０歳の誕生日に決勝の勝ち越し適時三塁打。「自分で自分の誕生日を祝いたかったので良かったです」。三十路（みそじ）を迎えた一戦でヒーローになり、とびっきりの笑顔をつくった。

初回１死。三塁側スタンドから誕生日を祝う大合唱が起こった。まずは景気づけに中前打で森下の先制２ランをお膳立てする。そして、スポットライトを浴びたのは同点の七回１死一、二塁だった。高の変化球を右中間へ運び、一気に２者を生還させた。

プロ入り後は２０２２年に２安打、昨季は猛打賞と自らでバースデーを祝っている。「プロに入ってから『結構打ててるな』と自分でも思っていました」。２７日はファンの女の子から一輪の花をプレゼントされ、大事そうに持って球場入り。宿舎の部屋には伏見からサプライズでケーキが届けられた。自分の力だけでは活躍できないからこそ、周りへの感謝も忘れない。

そして、家では愛妻とまな娘が待っている。５月上旬には初めて３人で外出。「毎日、会えるわけではないから、ずっと見ていられる。かわいい」と一番のモチベーションだ。「帰ったら『パパ頑張ったよ』という報告を奥さんと子どもに伝えたい」。最高のスタートダッシュとなった３０代。衰えるどころか、進化を続けていく。