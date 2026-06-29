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6月29日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、岡村隆史に移住先を提案する「岡村に住んで欲し過ぎる街」シリーズ！ 今回は、大阪の「門真市」を徹底解剖する。 今も下町情緒が残る一方で、実は過去最大の街づくりプロジェクトが動き出した門真。なんとVTRには門真市長も登場し「門真はこれから関西一の街へ生まれ変わっていきます」「最後のピースは岡村さんです。お待ちしてます！」と熱烈アピール！

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スタジオには、門真生まれで、門真の「街」大使を務めるSOPHIA・松岡充、「おはよう朝日です」のリポーターで現在も門真在住の“ミッチー”こと川粼美千江、大学卒業まで門真で過ごしたピン芸人の真輝志が集結。精鋭の“門真っ子”たちが門真の魅力を徹底プレゼン！

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まずは、岡村に知って欲し過ぎる門真のカルチャーを紹介。門真っ子が口を揃える“街一番の誇り”といえば、1933年から門真に本社を置く世界的企業「パナソニック」。ほかにも、タイガー魔法瓶やフィギュア製作の海洋堂など、門真には600社以上のものづくりの会社が存在している。中でも、日本有数の技術を持つ会社が、創業78年の「鈴木刺繍」。これまでさまざまな刺繍の依頼に応えてきたが、実はこのたび、あのビッグアーティストから過去イチ難しい発注が…！ それが、SOPHIA・松岡のライブ衣装。なんと、革ジャンの背中に英語の歌詞を入れて欲しいという。前代未聞の超難題に立ち向かう職人集団の姿を追う。そしてスタジオでは、完成した試作品を松岡自らがチェック！

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ものづくりの街として発展した門真で、庶民のオアシスとなっているのが「銭湯」。門真っ子は皆、行きつけの“マイ銭湯”があるという。岡村にもマイ銭湯を見つけてもらうべく、ミッチー御用達の銭湯や、風呂好きの夢を叶えてくれる銭湯を紹介する。

続いては、幻過ぎる伝統野菜「門真れんこん」の真相に迫る。強い粘り気ともちもちとした食感で、門真っ子の誰もが絶賛する名産品だが、実はほとんどの人が売っているところを見たことがないという驚きの事実が判明。そこで街中を大捜索。門真市長も直撃し、幻の門真れんこんの謎を追う！

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また、再開発が進む街の現状も報告。３年前から大型商業施設が次々オープンし、ついに地域初となるタワーマンションも完成予定。岡村にぴったりかもしれないこの最新物件を、地元のママ友グループが潜入視察。大阪市内なら１億円超えもあり得るタワマンだが、気になるそのお値段は…！？

最後は、大阪市内よりも物価が安い門真が誇る、人情あふれ過ぎる“安ウマグルメ”の数々を紹介。

1軒目は、揚げ物が人気の惣菜店。82歳の女将と息子が切り盛りするお店はミッチーの行きつけで、なんとロケ当日も偶然、素のミッチーが来店！さらに、衝撃価格で門真っ子の小腹を満たしてくれる“粉もん”のお店や、門真でしか味わえない、安くて美味い大人気回転寿司店が登場する。

グルメに銭湯、タワマンと門真っ子たちから熱いプレゼンを受けた岡村だが…ついに門真への移住を決断するのか！？

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は６月29日(月)よる11時10分から放送。TVerでも無料配信。



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