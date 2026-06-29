「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

無敵の左腕が金字塔を打ち立てた。阪神の高橋遥人投手（３０）が６回３失点で開幕から無傷の１０連勝。球団では２リーグ制以降初、１９４７年の御園生崇男以来７９年ぶりの快挙となった。１２試合目での１０連勝はセ・リーグ最速タイで、自身初の２桁勝利も達成。「遥人無双」はまだ終わらない。

大歓声の中、高橋は真剣な表情で手をたたいた。自らに代打が送られた直後、打線が奮起し勝ち越し。勝利投手の権利が、転がり込んできた。

「今日はめちゃくちゃ助けられました。（チームメートは）やっぱ、すごいなって。その後投げたピッチャーもそうですけど、本当に頼れる存在と感じました。感謝しかないです」

いつにもなく、苦しい投球だった。味方から援護をもらった直後の初回、菊池の犠飛で失点。二回は佐々木に右翼ポール直撃の一発を浴び、あっという間に同点とされた。四回にはプロ初のボークでピンチを広げると、石原に適時打を打たれ、逆転を許した。

それでも大崩れはしなかった。毎回走者を背負ったが、６回３失点と役割は果たした。相手先発の岡本も試合前の時点で、６月は高橋と並ぶ３勝０敗。月間ＭＶＰを争う両投手のマッチアップを藤川監督は組んだ。しびれる投げ合いで、我慢比べを制したのは高橋。指揮官は「勝負の運が向いてくれたことはうれしい」と語った。

これで開幕から無傷の１０連勝。球団では２リーグ制以降初の快挙で、１９４７年の御園生崇男以来７９年ぶりとなった。シーズン途中も含めると２００３年に１２連勝した井川慶以来で、高橋は背番号２９を受け継ぐ。さらに両リーグ最速で自身初となる２桁１０勝目。登板１２試合目での１０連勝はリーグ最速タイの記録となった。左腕は「単純に２桁勝ったのはうれしい」と喜んだ。

今季は初の開幕ローテ入りから５試合で４完封を達成するなど、スタートダッシュに成功。その後も、安定した投球で勝ち星を積み上げてきた。「（自己最多）６勝も想像できなかったですし、２桁なんて全く想像できなかった」と本人の中では出来すぎのようだ。

仲間にも助けられながら、たどり着いた節目の１勝。「（２桁勝利は）自信になったり、やっぱりまだまだだなと思ったり。どんな時でも向上心を持って、力をつけていきたいなと思います」。ここで満足はしない。高橋の目指す場所は遥か先だ。