「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

阪神が大勝で連敗を止めた。先発の高橋遥人が６回３失点で無傷１０勝目。初回に森下翔太の１７号２ランで先制した打線は、六回に佐藤輝明が１６号同点ソロ、七回は中野拓夢の２点適時三塁打で勝ち越した。森下は３安打５打点。八回に登板の岩崎が通算１６３ホールド。試合後、藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−高橋がよく粘った。

「取っては取られるという展開が続いてるので、この辺りの課題はチームとして解決していかなければ、というところはありますけどね」

−高橋は勝ちが付く、付かないで違う。

「ファンの皆さんも期待するだろうし、自分たちも期待をしながら、岡本投手とマッチアップしたわけですから。勝負の運が向いてくれたことは、タイガースとしてはうれしいことですね」

−継投も難しかった。

「高橋が中６日でしたしね。次は少し登板を空けられますけど、そういうのも加味して六回か、次（の回）くらいかなと思っていました」

−佐藤や森下の一発はチームの流れを変えた。

「今シーズンは近寄られるような展開が多い。バッテリーの課題としてやっていって、徐々に良くしていかなきゃなとは思っています」