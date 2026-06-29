バレーボール・ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）予選ラウンド第2週フランス大会が現地時間28日、フランス・オルレアンで行われ、日本がフランスに3-2（28-30､19-25､25-17､35-33､15-12）で勝利し、開幕から8連勝を飾った。日本の深夜に繰り広げられた驚異の逆転劇。白熱の展開にネット上では興奮の声が広がった。

日本は第1、2セットを連取される苦しい展開に。後がなくなった第3セットはキャプテン石川祐希の連続得点などで制し、迎えた第4セットは白熱の攻防に。一進一退の展開を繰り広げ、34-33から石川がブロックアウトでポイント。2-2に追いつくと、第5セットも立ち上がりに3連続ポイントでリード。フランスの反撃をかわし歓喜に沸いた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xはハイライト映像を公開。「フランスに2セットを先取された日本だったが、そこから見事な大逆転劇を見せ3-2で勝利し、開幕8連勝を飾った」「キャプテンのユウキ・イシカワが両チーム最多の27得点を挙げ、勝負どころでのビッグプレーで日本の無敗街道を牽引した」と綴られた投稿に、海外ファンからも反響が相次いだ。

「抜群の連係、ディフェンス、そしてスピード。開幕8連勝を果たした日本は、間違いなくVNLランキングの頂点にふさわしいチームであることを証明している」

「日本が0-2の劣勢から3-2の大逆転劇をしたのは、私がラーメン1杯を食べきるよりも早かった」

「いい試合だ」

「キャプテンのユウキは、とにかく手が付けられない凄さだった！」

開幕8連勝とした日本は7月15日から大阪で行われる予選ラウンド第3週に臨む。



（THE ANSWER編集部）