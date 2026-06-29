北中米ワールドカップ

サッカーのワールドカップ北中米大会に出場している日本代表は、28日（日本時間29日）に米ヒューストンで行われる決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。SNS上では、架空の日本選手のフェイクニュースが広がり、信じてしまったブラジル人サポーターが怒りの声を上げるなどまさかの事態も起きている。

X上で怒りの声を受けたのは「Ren Aoki」という架空の日本代表選手のコメントが伝えられた投稿だ。あるユーザーがポルトガル語で、ブラジルを軽視したかのような言葉とともに、日本代表のユニホームをまとった1人の写真を投稿。今回の代表に「Ren Aoki」という人物はおらず、完全なフェイクニュースだ。

この投稿は100万件以上表示され、「傲慢」「調子に乗っている」などと反応するブラジル人サポーターも少なくない。コミュニティノートで「Ren Aoki」という選手は日本代表にいないことが示され、日本、海外のファンがフェイクニュースであることを指摘していたが、それでもかなりの人数が信じてしまったようだ。

日本―ブラジル戦の決定を受け、ブラジル代表FWハイアンは会見で警戒する日本選手について「映像を見ていないから誰が危険な選手か分からないよ」と正直に回答したことが英スポーツメディア「ヘイターズTV」公式Xで伝えられている。一方で「でも、彼らが進出を決めたチームだと知っている。非常に強いチームだ。それは僕たちも知っている」と一定の敬意も示していた。

日本代表では、塩貝健人がブラジル戦についてコメントした内容にブラジルサポーターが反応。塩貝のインスタグラムの最新投稿にポルトガル語の書き込みが殺到していた。



（THE ANSWER編集部）