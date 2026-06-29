北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメント（T）に進出する32チームが出揃った。組み合わせも確定し、日本のファンの間では「なんて厳しい戦いが続くのか。。」「死のグループにもほどがある」との声が上がっている。

1次リーグF組を2位で通過した日本は、決勝T初戦でC組1位突破の王国ブラジルと激突する。さらにその後、16強に進出した場合に相まみえるのは、怪物ハーランド擁するノルウェーとコートジボワールの勝者。史上初の8強入りまでには難敵が待ち受ける。

準々決勝以降ではFIFAランキング4位のイングランドや同9位の開催国メキシコ、前回王者のアルゼンチンが勝ち上がる可能性が高い。X上のファンからも待ち受ける茨の道に様々な声が寄せられた。

「ブラジルに勝ったら次ノルウェーかwww 狂ってんな。めっちゃ楽しい」

「なんて厳しい戦いが続くのか。。」

「結構偏ってるな」

「ブラジル→ノルウェー→イングランド→アルゼンチン→フランスorスペインかな。漫画みたいな展開」

「ワールドカップで優勝するってとんでもなく難しい……」

「日本だけ修羅の道」

日本とブラジルの決戦は、29日（同30日）午前2時キックオフだ。



（THE ANSWER編集部）