【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦で日本代表と対戦するブラジル代表は、冒頭１５分を報道陣に公開する形で当地で日本戦に向けて最終調整を行った。

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これがブラジルか…と唖然としたのは、キャンプ地からヒューストンに入ったブラジル代表の宿舎入りを取材した２７日のことだ。

人、人、人。ホテル前には３時間ほど前からサポーターが押し寄せ、現場は騒然としていた。一般立ち入り可能なエリアからサポーターがあふれかえり、警備員も大慌て。地元警察は３００人ほどの“襲来”を想定していたというが「３倍はいるぞ…」と困惑顔を浮かべていた。選手の登場を待ちきれないサポーターによる応援歌の熱唱も始まり、ボルテージは上がっていく。

凄まじい熱気は、選手の登場後にさらにヒートアップ。そして、サインや写真撮影など、積極的にファンサービスに応じる選手たちの姿も印象的だった。Ｊリーグでプレーするブラジル人たちもファン対応に積極的な選手たちばかりだが、あの原点はこれか、と納得した。

その熱狂ぶりに、根強い「フットボール文化」の醸成を感じた。これは歴史が織りなすものでもあるのだろう。日本代表だけでなく、これまでオランダなど他国の宿舎入りの様子も何度か取材したが、レベルが違った。日本が「下」というわけではなく、ブラジルが「とんでもなく上」なのだろう。街を歩いていても、ブラジル人サポーターをたくさん見かける。スタジアムは“ブラジル優勢”の雰囲気となりそうだ。

ブラジルは８大会連続で８強以上の成績を収めている。もし日本に敗れて３２強での敗退になろうものなら、大事件になるに違いない。あの熱狂的な人々が掌（てのひら）を返すとなると…想像するだけで恐ろしい。（岡島 智哉）