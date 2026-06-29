歌舞伎の人間国宝・片岡仁左衛門（８２）がこのほど、取材に応じた。東京・歌舞伎座「七月大歌舞伎」（２〜２６日）で、「元禄忠臣蔵 御浜御殿綱豊卿（おはまごてんつなとよきょう）」に出演する。後に６代将軍となる徳川綱豊を演じる仁左衛門は、２年ぶりにこの当たり役を演じる。

意外にも、仁左衛門が７月の歌舞伎座に登場するのは４９年ぶりのこと。「夏は澤瀉屋さん（２代目市川猿翁）が奮闘公演されていた時期もありましたからね。でも４９年、ほぼ半世紀ぶりですか」と驚く。中座、松竹座と大阪の歌舞伎公演に出ていたためだ。

「元禄忠臣蔵」は、三島由紀夫も尊敬したとされる劇作家・真山青果の新歌舞伎。初心者もせりふが聞き取りやすい。仁左衛門は、どんな役を演じる際も、時の変化や「いま」を研ぎ澄ませる。時代に迎合する、ということではない。

「最近は忠臣蔵そのものに、皆さんのなじみが薄くなってきている。忠臣蔵だけでなく、赤穂浪士といっても知らない人が多くなってきた。そんな分からない中でも理解して感動してくださる人はいます」と力を込める。「こちらも毎日、毎回、新鮮な気持ちでつとめることが大事です」

回数多く演じてきた役でも、舞台に立つ度、無から役に新たな命を吹き込む。演じ終えても完璧はなく、役の奥深くでもがき続ける。芸の本物の深みはそこからしか生まれないのでは、と思わせる。

「御浜御殿」は、あだ討ちの覚悟があるのか探ろうとする綱豊卿と、本心を悟られまいとする赤穂浪士の一人・富森助右衛門の肚（はら）の探り合いが見どころ。

「役者によっていろんな役の捉え方がありますから。私のやり方はちょっと外れているかもしれませんが、浪士に対する愛情というか。上から目線でありながら、対等に考えようとする。当時の大名として実際は相手の心をくむより、考えを押しつける人だったのかもしれないけれど」。

クライマックスの能装束での緊迫シーンは姿を見せただけで見る者を魅了する。「吉良の命を取るだけであだ討ちが済むわけではない」と助右衛門に真の復讐の意味を説く名場面は、何度見ても引き込まれる。夏に少し変わった忠臣蔵の世界に触れるのも、面白いかもしれない。（内野 小百美）

◇元禄忠臣蔵 全１０編の大作。江戸城で吉良上野介の刃傷によって赤穂藩主・浅野内匠頭は切腹。赤穂浪士の内面を軸に構成。「御浜御殿」はその第５編。次期将軍と目され、浅野家再興について悩む綱豊は、赤穂浪士の覚悟を知ろうとする。ちょうど御殿に来る上野介を確認しに来た赤穂浪士・富森助右衛門と綱豊が対面し、物語が展開していく。公演はＡプロ、Ｂプロで行われ、Ａプロは仁左衛門が綱豊、松本幸四郎が助右衛門、Ｂプロは尾上松也が綱豊、中村隼人が助右衛門を演じる。

【「ビルになっても『松竹座』は消えない、と聞いてます」道頓堀“劇場復活”に光】

〇…仁左衛門は４、５月、閉館した大阪・道頓堀の大阪松竹座で「御名残大歌舞伎」に出演し、“劇場復活”に向け、一番広く影響力を与えてきた。２か月間の心労はいまも完全には癒えていないが、「（大阪）知事もおっしゃっていて松竹も頑張ってくれてますが、ビルになっても松竹座というものは消えない、と。これから１０年くらい要するでしょうが、大阪に歌舞伎にぴったりくる劇場は消えないはずです」と強調した。