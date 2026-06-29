◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

頼れるハマキラーだ！ 巨人は球団３３年ぶりの３戦連続雨天中止を経て５日ぶりとなった試合で、井上温大投手（２５）が７回２安打無失点の快投でチーム最多の６勝目を挙げた。ＤｅＮＡ戦８連勝とした。打ってはＴ・キャベッジ外野手（２９）が先制打を含む約２か月ぶりの猛打と気を吐き、１点リードの９回を抑えたＲ・マルティネス投手（２９）が今季２２セーブ目、通算２３４セーブで歴代助っ人最多のサファテ（ソフトバンクなど）に並んだ。チームは３０日からヤクルト２連戦（弘前、盛岡）に臨む。

自然と力がこもる。かぶっていた帽子が脱げてしまうほど、井上は全力で腕をしならせた。７回２死。１４９キロ直球が４番・筒香のバットの芯を外す。左翼手が打球をつかむと、笑顔でベンチへ駆けた。「最後に振り絞って投げた。何とかスピードが出てよかった」。７回１０６球、２安打無失点の熱投で、チームトップの６勝目をつかんだ。

完全にペースを握った。「毎試合で先頭を斬ることに重きを置いている。それがほとんどの回でできた」。２回１死で度会に一塁内野安打を許したが、６回先頭の三森を迎えるまで外野へ抜ける安打を許さない。二塁すら踏ませず、６奪三振、ゴロアウト７つ（併殺含む）、フライアウト８つと速球で振らせ、詰まらせ、押し込んだ。「真っすぐが走っていた」と７回まで直球は毎回１４９キロ以上を計測。球数を重ねても、球威は衰えなかった。

貴重な追加点も、自らのバットでたたき出した。１点リードの４回１死一、三塁で打席に立つと「とにかく前に飛ばして」と食らいついた。２球で追い込まれたがそこからファウルで粘り、変化球を見極めて８球目で右翼への犠飛。２点目をもたらし“９番目の打者”として最高の仕事を果たした。「投手はプレッシャーなく打てるから好き」と、普段から黙々と打撃練習に励む。その努力が実を結んだ。

前回２１日の中日戦（東京Ｄ）では５回２／３を無失点も白星つかず。味方の失策も絡み、途中登板の大勢が一挙４失点（自責０）で逆転を許した。マウンドを降りた大勢から、言葉を振り絞るように言われた。

「温大、ごめんな」

だが、左腕ももうプロ７年目。勝利がつかないことでへこたれるようなことはない。中継ぎや野手に助けてもらった試合を、決して忘れたことはなかった。「シーズンを過ごしていればそういう試合はある。チームが負けたことは悔しいですけど、誰がどうこう、とかは全く思っていない」。大勢に返した言葉は、心からの思いだ。「全然、大丈夫です！」。この日もリリーフ３人がリードを死守。仲間に支えられ、白星を手にした。

これでＤｅＮＡ戦は通算８勝１敗。破竹の自身８連勝で今季は４戦４勝と“ベイキラー”ぶりが光る。「良いイメージで投げることができています」。背番号９７が、横浜の夜空に６つ目の星を光らせた。（北村 優衣）

記録メモ 井上（巨）がＤｅＮＡ戦を７回２安打無失点で今季６勝目。ＤｅＮＡ戦は２４年７月２７日（横浜）から８連勝とした。球団ではＤｅＮＡ戦の最多連勝は８５〜９０年斎藤雅樹の１４連勝が最多だが、左腕では５３〜５６年の中尾碩志、０８〜１４年の山口鉄也と並んで最多となった。