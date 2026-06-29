◆パ・リーグ オリックス５―２楽天（２８日・ほっともっと神戸）

オリックス・九里亜蓮投手（３４）が、楽天戦（ほっと神戸）で７回を５安打２失点と好投し、１か月ぶりの６勝目を挙げた。１点を追う７回、西川が右越えへ逆転の３号満塁本塁打。広島時代、８年間ともにプレーした３学年後輩のプロ初となるグランドスラムが決勝点となった。ＦＡコンビが投打で活躍。チームの連敗を３で止めた。

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優雅にダイヤモンドを一周した西川と抱き合い、喜びを分かち合った。「うれしかったです、純粋に。ああいうところで打ってくれて、頼もしい」と九里が拳を突き上げた。７回を２失点にとどめ、１点を追う展開で飛び出した逆転のグランドスラム。会心だった。

広島から２４年オフにＦＡ移籍。自身より１年早くオリックスでプレーする後輩から、最高の援護射撃を受けた。５月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）を最後に、４試合遠ざかっていた白星。お立ち台には投打のヒーローとして呼ばれた。２５年６月２７日の楽天戦（京セラＤ）以来となる「元カープコンビ」で“共演”。少し照れながら「ありがとう！」と真っすぐな思いを伝えた。

新たな“相棒”の存在も力に変えた。５月１２日の楽天戦（弘前）から、試合用グラブを新モデルに変更。最多賞に輝いた広島時代の２１年から愛用してきた小指２本入れ型を封印し、サイズもひと回り小さくした。投球時に左手をしっかりと握り、より高い出力の球を投げることが最大の狙いだ。「年々、変わっていく体に合ったグラブにできれば。やらずに失敗するより、やって失敗を…」。試合ごとに出た直球の回転数やスライダーの変化量など、細かなデータもザナックス社の担当者に提示。シーズン中では異例のモデルチェンジが、進化を後押しした。

チームはほっと神戸で初勝利し、３カード連続負け越しを阻止。２回には野球人生初の鼻血が出るハプニングに見舞われたが「止めずに吸っていました」と、ここでもタフネスぶりを見せた。「最後まで投げられなかったので、次は『もう１イニング、もう１イニング！』と思って投げたい」。エースの宮城や曽谷らを欠く先発陣。丈夫な体と心を備える「鉄腕アレン」が大黒柱だ。（南部 俊太）