◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１２阪神（２８日・マツダスタジアム）

広島・佐々木泰内野手（２３）の願いは届いた。１点を追う２回先頭、阪神・高橋の外角直球を振り抜いた。「越えてくれ」と、祈った打球は右翼ポールを直撃。審判団によるリプレー検証でも判定変わらず、一時同点のソロだ。６戦ぶりのスタメンで、４月２８日・巨人戦（東京Ｄ）以来の３号。試合前まで通算５打数３安打と好相性の無敵左腕に本塁打を浴びせたのは、巨人・キャベッジに次いで今季２人目だ。「今やっていることが、いい形になっている」と、２年目の若ゴイが胸を張った。

意地があった。球団史上初めて２年目以内で「開幕４番」を託された今季。４月４日の阪神戦（マツダ）でプロ１号を放ったが、低空飛行が続いた。５月５日には２軍降格。長打を追い求めるあまり、崩れたフォームを見つめ直した。「（上からボールを）潰すイメージ」に原点回帰。ルーキーイヤーと同じ意識で結果につなげた。新井監督は「いいスイングだった。内容も見送り方もいい」と評価。２か月ぶりの一発をきっかけに、ここから巻き返す。（直川 響）