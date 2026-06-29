◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１２阪神（２８日・マツダスタジアム）

阪神・福島圭音（けいん）外野手（２４）の一打が勝ち越しの口火となった。３―３の７回１死。開幕１０連勝が懸かった高橋の代打で出場すると、２球で追い込まれた後に「何とかチャンスをつくれるように。必死な感じで打席に立った」と、岡本の速球を右前にはじき返した。その後１死一、二塁で中野が決勝の２点三塁打。ベンチの勝負手にコテ、左腕に勝ち星が舞い込んだ。

１週間前の２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）。福島は７回の左翼守備で悪送球を犯し、懲罰交代となった。試合後の三塁ベンチ。完投で９勝目を挙げた高橋に謝罪すると、心が奮い立つような言葉を掛けられた。「大丈夫、大丈夫。こっちもカバーできなくてごめん…」。悔しさのあまり涙が流れたが、糧にして前進すると決めた。この日、左腕の１０勝目に貢献することができた。

９回の先頭では黒原から四球で出塁し、６得点のビッグイニングを演出した。２３年育成ドラフト２位で入団し、今年３月に支配下登録。今、野球人生を懸けた勝負の日々を過ごしている。「何とかチャンスをつくるというのが僕の仕事」。ここまで４０試合に出場して打率２割４分５厘、５盗塁。一日一日を無駄にせず、がむしゃらに進む。（中野 雄太）

◇阪神・福島の懲罰交代ＶＴＲ ６月２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で２点リードの７回無死から、度会の左前打を処理。二塁への送球がショートバウンドとなり、中野が後逸して度会の二塁進塁を許した。その後、藤川監督は左翼を小野寺に交代。福島は試合後、悔し泣きした。一夜明けた早朝に帰阪し、休養日では異例といえる甲子園での指名練習に参加。ＤｅＮＡ戦と同じ状況でノックを受けるなど、筒井外野守備兼守備走塁コーチらと約１時間特訓した。