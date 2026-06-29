卓球「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」第１１回は、男子のＴ．Ｔ彩たまをピックアップ。７月２５日にリーグ初の海外開催となる台湾での開幕戦で、前季王者・木下マイスター東京（東京）と激突。２季連続でレギュラーシーズン（ＲＳ）ＭＶＰに輝いた主軸の有延大夢（ありのぶ・たいむ、３１）が、開幕ダッシュを決めて２季ぶりの王座奪還に導く決意を示した。

海外で臨む開幕戦をイメージすると、有延の胸が高鳴った。リーグ初の海外開催となる台湾での開幕戦は前季王者・東京と激突。「僕自身、台湾に行くのも初めて。台湾で試合をすることなんてめったにない。ワクワクするし、楽しみ。相手はチャンピオンチームだから、チャレンジャー精神を持って臨む。大事な開幕戦、勝ちに行きたい」と言葉に力を込めた。

雪辱の思いをぶつける。昨季はＲＳ３位で臨んだプレーオフ準決勝で同２位の金沢に２―３で惜敗。有延自身、単複で２敗。２季連続ＲＳのＭＶＰ戴冠も、チームを連覇に導けず「最後に貢献できなかった責任を感じる」と悔しさを募らせた。新シーズンへ、今月から練習を再開し「個人よりチーム」を優先。「一戦ずつ戦って、シーズンを通して優勝できるチームをつくる」と描いた。

７月の台湾は気温３０度を超える。初めて訪れる台湾で「湿気対策は必要。湿気で球の速度が落ちる分、回転をかけたり」とラケットのラバー調整などを考えている。「湿度が高いと疲れやすい」と想定し、強度の高い打ち込み練習などは日本で終えてから現地入りする計画だ。

明大を卒業後、４年間は営業職に就きながら選手を続けてきた。Ｔリーグは発足初年度の１８―１９年から参戦し、２１年にプロ転向。「台湾での試合は面白い試みだと思うし、海外の人にＴリーグの面白さを知ってもらえる機会」。開幕戦で、国内最高峰リーグの魅力を世界に“セールス”する。（宮下 京香）

◆有延 大夢（ありのぶ・たいむ）１９９４年１０月１２日、福岡・苅田町出身。３１歳。４歳で卓球を始め、豊津クラブで腕を磨く。山口・野田学園中、高、明大卒。２０１７年リコーに入社し、２１年のプロ転向まで勤務。１８―１９年に琉球からＴリーグに参戦し、２４―２５年に彩たまに移籍。２４年全日本社会人選手権制覇。右シェークドライブ型。２０年に卓球選手だった優希さんと結婚。趣味はサウナ。身長１７２センチ。