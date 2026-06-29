◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）

福島競馬場で行われた第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３はサノノグレーターが重賞初Ｖ。田辺裕信騎手（４２）＝美浦・フリー＝は地元の福島で、復帰ウィークを飾った。

大勢の地元ファンを前に、サノノグレーターで１４年連続の重賞Ｖを決めて全快をアピールした。田辺は昨年９月の落馬で骨折した左かかとのプレート除去手術を今月上旬に受け、４週ぶりの復帰ウィーク。相棒を重賞初タイトルに導き、福島出身の田辺は「こういう走る馬を用意してくれた、尾形調教師や、オーナーに本当に感謝しかないです。手術した箇所については、すごく感じが良く、自分の調子は良かった。結果につながって良かった」。関係者の思いに、最高の結果で応えた。

道中は中団のやや後方に待機。３角から早めに動き、鞍上は「馬の力を信頼して動いていきました」の思惑で４角では大外へ。自慢の末脚を最大限に生かし、メンバー最速の３４秒０の切れ味を引き出した。２年ぶり３度目の同レース制覇で、走破時計の１分４５秒２は９８年アンブラスモアの記録を０秒１更新するコースレコード。「速い決着になるだろうと思っていて、対応できるか心配な面もあったけど、終わってみれば心配はなかった」と高速決着のなかで力を再確認する一戦となった。

田辺はこの１週間、パートナーと密にコンタクトを図ってきた。「本当に雰囲気が良くて、勝負になる状態だと感じていました」と９着だった皐月賞以来の実戦にも、出来の良さを背中から感じていた。尾形調教師も「状態は絶好調で、必ず弾けると思っていました」と自信を持って挑み、１３年の京王杯２歳Ｓ（カラダレジェンド）以来の重賞タイトルをつかんだ。今後について指揮官は「彼（田辺）が（父の）グレーターロンドンの主戦だったので相談していきたい」にとどめたが、みちのくの地で秋への視界を切り開く大きな１勝となった。（石行 佑介）

サノノグレーター 父グレーターロンドン、母メメクザリアーナ（父ジャングルポケット）。美浦・尾形和幸厩舎所属の牡３歳。北海道日高町の沖田牧場の生産。通算７戦３勝。総獲得賞金は６５８１万２０００円。重賞初勝利。馬主は佐野信幸氏。