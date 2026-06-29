第１０８回全国高校野球選手権埼玉大会で、初めて女性ノッカーが誕生することが２８日、分かった。飯能の女子部員・花岡咲愛（さくら）投手（２年）が、７月８日に行われる埼玉平成との開幕戦でノッカーを務める予定。埼玉・飯能市内の同校で取材に応じた咲愛は、「プレッシャーや緊張もありますが、しっかりと一球一球に『頑張って』という思いを乗せながら、みんなを盛り上げられるようにノックができれば」と意気込みを語った。

小学１年生で野球を始めると中学までクラブチームでプレー。高校進学にあたっては女子野球の道に進むことも考えたが、１学年上の兄・晴翔（はると）内野手（３年）が飯能野球部に在籍したことや、甲原史朗監督（４０）の誘いもあって同校野球部への入部を決めた。女子部員は公式戦に出場できず、体力面で男子部員に劣ってしまうという不安もあったが「全力でついて行く」と決断。日々の練習に打ち込み、練習試合では投手と二塁手で出場を重ねてきた。

ノッカーの練習は１年秋から開始。「みんなのためになるようなノックを」という思いで白球を打ち込んできた。当初は３年になってからの“公式戦デビュー”を想定していたが、埼玉大会では今夏から女性ノッカーが認められたため、前倒しとなった。現在は家族総出で自主練習に励んでおり、父・淳一さん（５１）がボールを手渡しし、咲愛のノックを晴翔が捕球。その様子を母・望さん（４７）が撮影しているという。開幕戦で一塁を守る予定の晴翔は「ノッカーは簡単なことじゃない。誇らしく思う」と妹の頑張りをたたえた。

チームの目標は甲子園出場。晴翔は「甲子園に出て、妹がノックしているところを見たい」と語り、甲原監督は「全国の野球少女の希望に」と願った。「お兄ちゃんは少年野球からずっと一緒にやってきた。１日でも長く一緒にプレーしたい」と咲愛。なお、開会式ではプラカードを持ってチームの先陣を切って歩く予定だ。聖地を目指すきょうだいの、夏が幕を開ける。（松浦楓）