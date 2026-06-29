◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１２阪神（２８日・マツダスタジアム）

阪神・高橋遥人投手（３０）が２８日の広島戦（マツダ）に先発。６回３失点の力投で無傷の開幕１０連勝を飾り、両リーグ最速で１０勝に到達した。球団では７９年ぶりの偉業。亜大時代の監督だった生田勉氏（５９）が教え子に祝福の手記を寄せた。

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遥人とは大学を卒業してからも、よく連絡を取り合っています。技術的なことを話すのではなく「元気か？」とか、世間話ですね。彼はずっとけががあって、１年間を通して働いたことがありませんでした。体の心配がほとんどでしたが、今年はいけるんじゃないかな？と思っていました。

昨年末に亜大の教え子たちと、神戸市内で野球教室を開きました。子どもたちに打撃投手みたいな形で、軟式球を６０〜７０球投げてくれました。すると遥人は、ストライクがバンバン入るんです。硬式球に比べると、軟らかくて操るのが難しいもの。これはコツをつかんでいるのかな？と思いました。「僕、来年頑張ります。けががなければ、かなりいける自信を持っています」と力強い言葉も聞くことができたので、うれしかったですね。

大学時代は三振も取るけど、四球も多かったです。大学最後の試合も、神宮で５球連続ボールで交代…。阪神タイガースさんからドラフトで指名もされているのに「軟式野球チームを紹介してください」と言ってきたこともありましたね。

５月に連絡した時も「すごく調子っていうか、感じがいいです」とメッセージをくれました。僕は素人だし、直接見たわけでもありません。ですが、今年のフォームは右のお尻に体重がしっかりと乗って、軸ができているからリリースポイントも安定しています。

低めの制球が良く、簡単に点を取られません。今までとの違いは歴然です。けがさえなければ防御率も良くなるし、勝ち星もどんどん上がっていくんじゃないでしょうか。本当に頼もしいですよね。

◆生田 勉（いくた・つとむ）１９６６年８月１６日、大分県生まれ。５９歳。柳ケ浦、亜大では捕手で主将。ＮＴＴ東京（現ＮＴＴ東日本）で３年間プレーし、９２年から亜大コーチ。０３年１２月に監督就任。１１年秋から戦後初のリーグ戦６連覇を達成するなど、リーグ優勝１１度。１８年から２年間は大学日本代表を指揮。２３年６月に退任。主な教え子は元ソフトバンク・松田宣浩、ソフトバンク・東浜、ＤｅＮＡ・山崎、オリックス・九里ら。