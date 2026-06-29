◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１２阪神（２８日・マツダスタジアム）

阪神・高橋遥人投手（３０）が２８日の広島戦（マツダ）に先発。６回３失点の力投で無傷の開幕１０連勝を飾り、両リーグ最速で１０勝に到達した。球団では７９年ぶりの偉業となった。

快挙達成の瞬間、高橋はベンチにいた。「みんなすごい。本当に頼れる存在。みんなに感謝しかない」。開幕から無傷の１０連勝。最近は２０年に菅野智之（巨人）が１３連勝し、球団では御園生崇男（１９４７年に１３連勝）以来、７９年ぶりだ。歴史に名を刻んでも、仲間への言葉が最初。重い１０勝目を手にした。

立ち上がりから苦しかった。２イニング連続で失点。２―２と同点の４回はプロ初のボークでピンチを広げ、１死三塁から石原に中前打へ運ばれた。今季ワーストタイの８安打を浴び、６回を３失点で降板。７回の勝ち越しで白星が舞い込み「もっともっとやらなきゃ」と気を引き締めた。

１７年のドラフト２位で阪神入団。プロ入りを控えた冬には、あまりにも寂しく、悔しい経験をした。「こんなやつのサインなんかいらねぇ！」。子どもたちを相手に野球教室に参加。親切に書いたサイン色紙を投げ捨てられた。野球教室の進行役が「失礼じゃないか」と注意したが、高橋はやんわりと制止。「いいんです。僕のサインなんかもらっても喜びませんよ…」とつぶやき、心に誓った。

「野球選手になったからにはサインを書いて、価値を感じてもらえる選手になれるようになる」。

６月の月間ＭＶＰを争う広島・岡本との投げ合いも制し、開幕から３か月連続の受賞にも大きく前進した。藤川監督も「高橋に勝負の運が向いてくれた」と笑顔。両リーグ一番乗りの１０勝に加え、防御率１・２９も１２球団トップだ。心身ともに強く、たくましくなった背番号２９。誰からも認められる最強左腕になった。（藤田 芽生）

【記録室】高橋（神）が開幕から負けなしの１０連勝。開幕１０連勝以上は、２０年１３連勝の菅野智之（巨）以来、２４人目２７度目。セ６人目６度目（１リーグ５人７度、パ１３人１４度）。左腕投手では、０９年１１連勝の川井雄太（中）以来８人目。セの左腕では川井に次いで２人目だ。また、球団では、４７年１３連勝、３７年秋１１連勝の御園生崇男、４６年１１連勝の藤村富美男に次いで３人目４度目になる。

開幕に関係なく、球団で２ケタ連勝したのは、開幕連勝の御園生（２度）、藤村のほかに、０３年１２連勝の井川慶、６８年１１連勝の村山実がおり、５人目６度目。球団左腕では井川に次いで２人目の１０連勝以上だ。

高橋は開幕１２戦目で１０連勝。開幕１０連勝以上で１０連勝目を開幕１２試合目までにマークしたのは、８５年村田兆治（ロ）が開幕１１戦１１勝して１０戦目に１０勝。４８年中谷信夫（南海）が１１戦目。１２戦目は４７年御園生、８１年村田、８８年郭泰源（西）、０４年岩隈久志（近鉄）、２０年菅野と並び３番目。セでは菅野と並び最速。また、球団でも４７年御園生と並び最速になった。（福山 智紀）