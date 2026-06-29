第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の開会式が２８日、しずてつスタジアム草薙で行われた。１０８校１０６チームが入場行進。１回戦は来月４日に始まる。

１９５０年創部の熱海。“最後の部員”となった田口健太主将（３年）が、赤色の校旗を掲げて入場行進。校名プラカードを掲げた山下瑠璃生徒会長（３年）の後ろを力強く歩き、「ついに始まったなという思いと、少し寂しい気持ちもありました」と静かに心境を明かした。部員不足により募集を停止しているため、「沼津工・熱海」連合チームで臨む今大会が、熱海にとってラストの戦いとなる。

３月の対外試合解禁後は、沼津工のメンバーとともに、週末に練習試合を重ねた。平日は杉山聖監督（６２）と２人だけの練習。守備練習はネットへ送球し、ボールを回収。打撃練習でも、指揮官がマシンに球を補充し、打球を一人で拾い集める日々だった。

小学１年で野球を始めた田口は、昨夏に３人の先輩とともに引退することも考えた。しかし、杉山監督から秋季大会は連合で出場すると伝えられ、現役続行を決断。「秋まで、春まで、そして最後の夏まで」と歩み続けてきた。三塁も守れるが、最後の夏は捕手として出場。託された背番号２に、「最後の夏にこの番号をもらえるとは思わなかった」とほほえむ。

来月４日に清水東との初戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に挑む。杉山監督は「本当に一人で我慢して頑張ってきてくれた。勝負の世界なので結果はどう転ぶか分からないが、悔いが残らないプレーをしてくれたらうれしい」。田口は「１勝できたらうれしい」と、最後の夏へまっすぐな思いを口にした。（伊藤 明日香）