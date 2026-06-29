第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の開会式が２８日、しずてつスタジアム草薙で行われた。連覇を狙う聖隷クリストファーや春の王者・知徳など１０８校１０６チームが入場行進。１回戦は来月４日に始まる。

知徳の切り込み隊長が、夏もチームを引っ張る。高橋舵真（かじま）遊撃手（３年）が再び、バットでチームに流れを呼び込む。今春の公式戦、全１０試合中８試合で初回の先頭打者として安打で出塁。県大会準決勝、決勝では２試合連続本塁打を放つなど、県Ｖの立役者の一人となった。

集中力を高めて臨んだ第１打席。「初回にヒットで出てチームに勢いをつけたい」という思いを見事に実践した。得点に結び付かなくても、「いける」という勢いを植え付けるのに十分だった。高橋のバットに乗せられるように知徳は１９５５年の創部以来、春夏秋を通じて初めて県制覇。「夏も全試合、初回に出塁したい。四球でもいいけど、出来れば、安打で出たい」と、目標に掲げた。

春は両股関節痛で、痛み止めを服用しながらの強行プレーだった。東海大会後は、２週間の完全休養で治療に専念した。その間、もう一度、自分と向き合った。「いい時の映像を見直して、どこが違ったかを確認した。変な力みがないことに気がついた」。練習試合では初鹿文彦監督（５０）の横で“コーチ役”を任され、客観的にチームを見つめた。６月上旬の藤代（茨城）との復帰戦の２打席目にアーチを放った。

名前の「舵真」は、高１の時に他界した元漁師の祖父が付けてくれた。「舵を真っすぐに切って力強く進んで欲しい」という願いが込められている。目標は、春夏通じて初の甲子園。「打つだけでなく、守備でも貢献したい」。荒波を乗り越えてチームを初の頂点に導く。（塩沢 武士）

〇…春の王者・知徳が堂々と入場行進を行った。津布久晃佑主将（３年）は「いよいよ、始まるんだ、という実感が沸いてきた。練習の雰囲気もいいし、士気は上がっています」と、手応えをつかんでいる。今春は春夏秋通じ、初の県Ｖを達成、東海大会でも初勝利をマークするなど勢いは県ナンバーワン。「追われる立場になるけど、目の前の試合で戦っていくだけ」と、一戦必勝を誓った。