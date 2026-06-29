◇ナ・リーグ ドジャース-パドレス（2026年6月28日 サンディエゴ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が28日（日本時間29日）、敵地でのパドレス戦前に報道陣に対応した。現在監督勝利数が通算997勝で、節目の通算1000勝まであと「3」に迫っている。

報道陣にそのことについて問われると「1000勝が近づいているなんて、本当に信じられない気持ち。（16年に監督として）初勝利したここ（ペトコ・パーク）で達成できれば“きれい”だったけどね」と笑顔を見せた。

一方で、「3番・一塁」で先発出場予定のフレディ・フリーマン内野手（36）についても触れた。9月に37歳となるベテランは、今季ここまで打率・291、44打点、13本塁打と、例年と変わらずチームの核として存在感を示している。

守備でも軽快な動きを続け、ここ2戦連続で二塁打をマーク。二塁打で今季通算21、通算数で568と現役最多を誇るベテランについて、指揮官は「（自分の監督）勝利数と同じように、フレディの二塁打の数もちゃんと数えておいてくれよ」と報道陣に熱望した。