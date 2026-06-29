FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の現地取材に奮闘するフジテレビ原田葵アナウンサー（26）が日刊スポーツの取材に応じ、同局で今日29日深夜0時50分（30日午前）から生中継される日本代表の決勝トーナメント初戦、ブラジル戦へ向けて熱い思いを語った。

−現地の熱気を体感して

原田アナ 世界各国の皆さんが北中米に集まり「サッカーに熱狂するパワー」は熱く、とてつもないエネルギーにあふれています！選手のプレーだけでなく、常にホームの雰囲気を作るサポーターの皆さんにも毎試合感動します。一体感に満ちている日本代表サムライブルーを信じて、「最高の景色」を見られるまで全力で応援します！

−特に印象的な出来事は

原田アナ 海外の方も日本のユニホームを着て応援に来ているなど、どの試合も歓声が大きくホームの雰囲気でした。特にメキシコ・モンテレイで行われたチュニジア戦後には、「Congratulations」と街中でも声をかけられ、海外の方の日本代表サポーターの多さや期待値の高さを感じています。

−いよいよブラジルと決戦の時です

原田アナ 史上初の決勝トーナメントでの勝利を目指す日本代表とサッカー王国ブラジルとの運命の一戦。中継を行うフジテレビチームの熱も、小野伸二さん（46）、柿谷曜一朗さん（36）も現地入りし、ますます高まっています！全力で応援します！

生中継の実況は同局の中村光宏アナウンサー（41）が担当しメインキャスターはジョン・カビラ（67）。メイン解説は小野氏、メインナビゲーターは柿谷氏。キャスターは佐久間みなみアナ（28）と原田アナ、リポートは黒瀬翔生アナ（31）が務める。【寺本吏輝】