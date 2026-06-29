20歳“グラビア界の超新星”加藤玲菜、“存在感”あふれる超絶ボディ「こんなすごいスタイル、見たことある？」
今年1月のグラビアデビュー以来、シーンで話題沸騰となり、今最も注目されているニューヒロイン・加藤玲菜（20）が、29日発売の『週刊プレイボーイ』28号（集英社）で初表紙＆巻頭グラビア＆DVDを飾る。
【写真】服着ててもスタイルの良さがわかる…20歳“グラビア界の超新星”加藤玲菜のかわいすぎる表情
1月のデビュー以降、今年のグラビアシーンを早くもざわつかせ、注目度ナンバーワンの呼び声も高い加藤。今回も、T159・B94・W61・H92センチという圧巻の超絶ボディを披露。表紙に「こんなすごいスタイル、見たことある？」というコピーが付けられるほど、存在感あふれる“たわわ”を惜しげもなく披露している。
同号には、晴こころ、吉井明子、橋本萌花、竹内カンナ、AMO（あも）、新海まき、桃木兎羽が登場する。
【写真】服着ててもスタイルの良さがわかる…20歳“グラビア界の超新星”加藤玲菜のかわいすぎる表情
1月のデビュー以降、今年のグラビアシーンを早くもざわつかせ、注目度ナンバーワンの呼び声も高い加藤。今回も、T159・B94・W61・H92センチという圧巻の超絶ボディを披露。表紙に「こんなすごいスタイル、見たことある？」というコピーが付けられるほど、存在感あふれる“たわわ”を惜しげもなく披露している。
同号には、晴こころ、吉井明子、橋本萌花、竹内カンナ、AMO（あも）、新海まき、桃木兎羽が登場する。