久保建英は別メニュー調整でブラジル戦欠場へ、板倉滉は全体練習に合流…日本代表がヒューストンで最終調整
日本代表は28日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表戦に向け、ヒューストンで最終調整を行った。
冒頭15分の報道公開では、ストレッチやボール回しで調整を行った。久保建英はスパイクを履いてグラウンドに姿を現したが、トレーナーとの個別調整となった。すでにチームベースキャンプ地のナッシュビルから撤退したため、チームには同行しているが、出場は難しい見込みだ。なお、前日は別メニュー調整となった板倉滉は全体練習に合流している。
日本対ブラジルの決勝トーナメント1回戦は、6月30日（火）日本時間2時キックオフ。フジテレビ系列とNHK BSで生中継、DAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
冒頭15分の報道公開では、ストレッチやボール回しで調整を行った。久保建英はスパイクを履いてグラウンドに姿を現したが、トレーナーとの個別調整となった。すでにチームベースキャンプ地のナッシュビルから撤退したため、チームには同行しているが、出場は難しい見込みだ。なお、前日は別メニュー調整となった板倉滉は全体練習に合流している。
日本対ブラジルの決勝トーナメント1回戦は、6月30日（火）日本時間2時キックオフ。フジテレビ系列とNHK BSで生中継、DAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）