「どっちを応援するかって？」御大ジーコがブラジル戦を前に“日本サッカー”への熱い想いを明かす！「今の日本代表は昔とは違う」「負けても悲しくはならない」【W杯】
現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で日本代表はブラジル代表と雌雄を決する。世界制覇を目ざす森保ジャパンにとって、あまりにも大きな第一関門。深夜の日本列島はふたたび、ヒューストンでの大一番に熱い視線を送る。
長きに渡って日本サッカーの発展に尽力し、2002年から06年まで日本代表監督を務めた“神様”にとっても感慨深い一戦となりそうだ。ブラジルの地元メディア『Coluna Do Fla』が直撃インタビューしたのは、ほかでもないジーコ氏である。
73歳のカリスマは日本代表について問われると、「今の日本は昔とは違う。そのことを理解しておく必要がある」と力を込め、「以前は南米やアフリカのチームとの対戦を非常に苦手としていた。私が日本代表監督だった頃、アフリカや南米のチームと積極的に試合を組むよう努めたものだよ」と回顧した。
日本とブラジルの決戦を前に「どちらを応援するのか」と訊かれたジーコ氏は、「どっち？ そんなのもちろんブラジルだよ！」と即答。そのうえで、「日本代表を率いてブラジルと戦うほどつらいことがあるかい？ 私はそれを２度経験しているからね」と笑いを誘いつつ、「だから今は、ブラジルが勝てばブラジル人として嬉しいし、もし負けても悲しくはならない。日本サッカーには、コインブラ家（ジーコ一家）の足跡が少なからず刻まれているのだから」と熱い想いを明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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長きに渡って日本サッカーの発展に尽力し、2002年から06年まで日本代表監督を務めた“神様”にとっても感慨深い一戦となりそうだ。ブラジルの地元メディア『Coluna Do Fla』が直撃インタビューしたのは、ほかでもないジーコ氏である。
日本とブラジルの決戦を前に「どちらを応援するのか」と訊かれたジーコ氏は、「どっち？ そんなのもちろんブラジルだよ！」と即答。そのうえで、「日本代表を率いてブラジルと戦うほどつらいことがあるかい？ 私はそれを２度経験しているからね」と笑いを誘いつつ、「だから今は、ブラジルが勝てばブラジル人として嬉しいし、もし負けても悲しくはならない。日本サッカーには、コインブラ家（ジーコ一家）の足跡が少なからず刻まれているのだから」と熱い想いを明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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