北中米Ｗ杯で２８日、韓国の１次リーグ敗退が決まった。引き分けでも突破が決まっていた２５日の南アフリカ戦で敗北し、この日コンゴが勝利した時点で敗退が決定。各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進出できる中で最終的に１０番手となった。

韓国の洪明甫監督は辞任を表明した。メキシコ西部サポパンの練習拠点で記者会見し「本日、代表監督を辞任する。ファンの期待する結果を残せなかった。責任は全て私にある」と述べた、と聯合ニュースが報じた。

Ａ組の韓国は初戦でチェコに勝った後、メキシコと南アフリカに連敗。戦いぶりや采配が激しく非難されていた。

李在明大統領も敗退に言及。自身のＸで「国民を虚脱感に陥れた今回のＷ杯決勝出場失敗は、組織と人事の失敗による。Ｗ杯出場にも多くの国民の血税と国家的な支援能力が投入される。文化体育観光部に対し、今回の事案について正確な状況把握、原因分析、再発防止策、改善策を徹底的に実施するよう求める」など痛烈に批判的な言葉を記した。

同監督は現役時代にＷ杯に４度出場し、Ｊリーグでも活躍した名手だった。指導者となって２０１４年Ｗ杯ブラジル大会で韓国の指揮を執ったが１次リーグ敗退で辞任。２４年に再登板していた。