南アフリカvsカナダ スタメン発表
[6.29 北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)](ロサンゼルス)
※04:00開始
<出場メンバー>
[南アフリカ]
先発
GK 1 ロンウェン ウィリアムズ
DF 6 オーブリー モディバ
DF 14 ムベケゼリ ムボカジ
DF 20 クリソ ムダウ
DF 21 イメ オコン
MF 4 テボホ モコエナ
MF 7 オスウィン アポリス
MF 10 レレボヒレ モフォケン
MF 12 タペロ マセコ
MF 13 ヤヤ シトレ
FW 17 エヴィデンス マクゴパ
控え
GK 16 シフォ チェイン
GK 22 リカルド ゴス
DF 2 タバン マトゥルディ
DF 3 クルマニ ンダマネ
DF 18 サムケレ カビニ
DF 19 ンコシナティ シビシ
DF 24 オルウェトゥ マカニャ
DF 26 ブラッドリー クロス
MF 5 サレンテ ムバサ
MF 23 ジェイデン アダムス
MF 25 カモゲロ セベレベレ
FW 8 ツェパン モレミ
FW 9 ライル・フォスター
FW 15 イクラーム レイナーズ
監督
ブロースウーゴ
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 13 デレク・コーネリアス
DF 15 モイーズ・ボンビト
DF 22 リッチー ラリア
MF 7 ステファン・エウスタキオ
MF 11 リアム ミラー
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 25 ネイサン サリバ
FW 10 ジョナサン・デイビッド
FW 12 タニ・オルワセイ
控え
GK 1 デイン セントクレア
GK 18 オーウェン グッドマン
DF 3 アルフィー ジョーンズ
DF 4 リュク・ド・フジュロル
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 6 マシュー ショワニエール
MF 20 アリ アフメド
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 23 ニコ シグル
FW 9 サイル・ラリン
FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
FW 24 プロミス・デビッド
FW 26 J. Nelson
監督
ジェシー・マーシュ
※04:00開始
<出場メンバー>
[南アフリカ]
先発
GK 1 ロンウェン ウィリアムズ
DF 6 オーブリー モディバ
DF 14 ムベケゼリ ムボカジ
DF 20 クリソ ムダウ
DF 21 イメ オコン
MF 4 テボホ モコエナ
MF 7 オスウィン アポリス
MF 10 レレボヒレ モフォケン
MF 12 タペロ マセコ
MF 13 ヤヤ シトレ
FW 17 エヴィデンス マクゴパ
GK 16 シフォ チェイン
GK 22 リカルド ゴス
DF 2 タバン マトゥルディ
DF 3 クルマニ ンダマネ
DF 18 サムケレ カビニ
DF 19 ンコシナティ シビシ
DF 24 オルウェトゥ マカニャ
DF 26 ブラッドリー クロス
MF 5 サレンテ ムバサ
MF 23 ジェイデン アダムス
MF 25 カモゲロ セベレベレ
FW 8 ツェパン モレミ
FW 9 ライル・フォスター
FW 15 イクラーム レイナーズ
監督
ブロースウーゴ
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 13 デレク・コーネリアス
DF 15 モイーズ・ボンビト
DF 22 リッチー ラリア
MF 7 ステファン・エウスタキオ
MF 11 リアム ミラー
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 25 ネイサン サリバ
FW 10 ジョナサン・デイビッド
FW 12 タニ・オルワセイ
控え
GK 1 デイン セントクレア
GK 18 オーウェン グッドマン
DF 3 アルフィー ジョーンズ
DF 4 リュク・ド・フジュロル
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 6 マシュー ショワニエール
MF 20 アリ アフメド
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 23 ニコ シグル
FW 9 サイル・ラリン
FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
FW 24 プロミス・デビッド
FW 26 J. Nelson
監督
ジェシー・マーシュ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります