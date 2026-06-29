[6.29 北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)](ロサンゼルス)

※04:00開始

<出場メンバー>

[南アフリカ]

先発

GK 1 ロンウェン ウィリアムズ

DF 6 オーブリー モディバ

DF 14 ムベケゼリ ムボカジ

DF 20 クリソ ムダウ

DF 21 イメ オコン

MF 4 テボホ モコエナ

MF 7 オスウィン アポリス

MF 10 レレボヒレ モフォケン

MF 12 タペロ マセコ

MF 13 ヤヤ シトレ

FW 17 エヴィデンス マクゴパ

控え

GK 16 シフォ チェイン

GK 22 リカルド ゴス

DF 2 タバン マトゥルディ

DF 3 クルマニ ンダマネ

DF 18 サムケレ カビニ

DF 19 ンコシナティ シビシ

DF 24 オルウェトゥ マカニャ

DF 26 ブラッドリー クロス

MF 5 サレンテ ムバサ

MF 23 ジェイデン アダムス

MF 25 カモゲロ セベレベレ

FW 8 ツェパン モレミ

FW 9 ライル・フォスター

FW 15 イクラーム レイナーズ

監督

ブロースウーゴ

[カナダ]

先発

GK 16 マキシム クレポー

DF 2 アリスター・ジョンストン

DF 13 デレク・コーネリアス

DF 15 モイーズ・ボンビト

DF 22 リッチー ラリア

MF 7 ステファン・エウスタキオ

MF 11 リアム ミラー

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 25 ネイサン サリバ

FW 10 ジョナサン・デイビッド

FW 12 タニ・オルワセイ

控え

GK 1 デイン セントクレア

GK 18 オーウェン グッドマン

DF 3 アルフィー ジョーンズ

DF 4 リュク・ド・フジュロル

DF 5 ジョエル ウォーターマン

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 6 マシュー ショワニエール

MF 20 アリ アフメド

MF 21 ジョナサン オソリオ

MF 23 ニコ シグル

FW 9 サイル・ラリン

FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ

FW 24 プロミス・デビッド

FW 26 J. Nelson

監督

ジェシー・マーシュ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります