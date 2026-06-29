20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2023年7月2日掲載「美輪の色メガネ」＞

◇一人息子が独立し、なぜか気が抜けたようになっています。おまけに世間は、強盗、殺人、戦争と暗いニュースばかり。気分がどんどん落ち込みます。この先、どんな世の中になるのでしょうか。 （横浜市 主婦 59歳）

手塩にかけたご子息が巣立ち、母親としての役目を終えて一安心。それと同時に緊張の糸が一気に緩んでしまったのではないでしょうか。子供を愛していればいるほど、心にできた穴は大きいかもしれません。このような状態は、「空（から）の巣症候群」と呼ばれています。気持ちをしっかり保つには、十分な休養と散歩や美しい音楽を聴くなどの気分転換が必要です。

子育てに限らず、目的や生きがいを失えば、誰しもそこはかとない喪失感、虚無感、寂寥（せきりょう）感にさいなまれてしまうものです。高齢化社会では、そんな辛（つら）い思いにとらわれる人が一層増えるでしょう。会社を定年退職したサラリーマンが行き場もなく、一日中、電車に乗って時間をつぶしている。そんな話も時々耳にします。長い競争の果て無事ゴールにたどり着いたと思いきや、そこは崖っ縁。自分の居場所すら見つからないのですから、悲嘆に暮れるのも当然です。心身に想像以上のストレスがかかり、それが高じて病気になってしまう恐れさえあります。

利便性ばかりを追い求め、優しさや思いやりを切り捨ててしまった現代。辛い環境に身を置いているのは、高齢者ばかりではありません。人生に夢や希望を抱くことができない若者たちも増えているようです。なぜそうなってしまったのか。さまざまな原因が考えられますが、グローバル化による新たな経済格差が生じたことが大きいのではないでしょうか。「親ガチャ」という言葉が話題になりました。これは金持ちの家庭に生まれれば幸せという意味。裏を返せば、自分の努力や頑張りだけでは苦しい現状から抜け出せないという、若い世代の半ば諦めの声でもあるのです。

急速なデジタル化が生きづらさに拍車をかけています。ＡＩの能力が全人類の知能を超えるシンギュラリティーと言われる時期が、生成ＡＩの出現で早まるのではないかと予測されています。このままテクノロジーが進化すると、近い将来、現在の職業の半分近くがＡＩに取って代わられると分析する学者もいます。

そうなれば年齢に関係なく多くの人たちが仕事を失い、ますます社会とのつながりが希薄になり、ひいては生きる目的までも奪われてしまう危険さえあるのです。持てる者と持たざる者の差は、さらに広がり、社会不安も増大。ご相談者を不安にさせる凶悪な犯罪が今以上に増える可能性もあるのです。

そんな中、唯一の光明は、エンゼルスの大谷翔平選手です。打ってはホームラン、投げては160キロを超す快速球と魔球スイーパーで三振の山を築く。多くの人々をこれほどまでに魅了するのは、前代未聞の二刀流で数多くの記録を塗り替えているからです。いつも礼儀正しく笑顔を絶やすことがない人柄の良さもあるでしょう。でも、それだけではありません。

野球をはじめとするスポーツは、生身の肉体を使って競い合うまさにアナログそのもの。見る者は躍動する選手たちの姿から、デジタル優先で隅に追いやられた人間の持つ可能性や素晴らしさを感じ取っているからです。どんな時代になろうとも人の心を動かすものは変わらないのです。そして、感動こそが豊かな人間性を養うのです。アナログも必要なのです。どうぞ、お忘れなく。大谷選手、ガンバレ〜。