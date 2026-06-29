◇サッカーW杯北中米大会

16チーム増の48チーム制で争われた1次リーグで最も懸念されていたのが上位と下位の実力差拡大による一方的な試合の増加。5点差以上の試合は前回1試合、前々回2試合から4試合に増えた。欧州連盟のチェフェリン会長が「つまらない試合が非常に多い」と漏らして物議を醸したが、そういう側面があったのは事実だろう。

大陸別ではアジア勢の低調とアフリカ勢の奮闘が目立つ。アジア勢で勝ち進んだのは日本とオーストラリアのみ。一方、アフリカ勢では初出場の小国カボベルデが優勝候補スペインと引き分けるなど3分けで突破。10チーム中9チームが勝ち残った。倍増の32チームになった決勝トーナメント進出国は常連だけではない多彩な顔触れになった。

各組3位の上位8チームが1次リーグを突破する新方式は、後から日程を消化するチームに立ち位置を考えながら戦うことを可能にした。状況次第で試合結果の操作にも道を開くことになるだけに一考の余地がありそうだ。また観客動員は94年米国大会で記録した最多観客数（358万7538人）を既に更新した。

《際立つアジアの低迷》出場枠増加の陰で大陸別成績で明暗が分かれた。6枠の北中米カリブ海は米国など開催3カ国が突破。南米は6分の5が残り、最多の16チームを送り込んだ欧州は敗退がわずか3チーム。初めてプレーオフなしの1枠を確保したオセアニアはニュージーランドが敗退した。際立つのがアジアの低迷で突破は9分の2。出場枠の配分見直しを求める声が上がる可能性もありそうだ。