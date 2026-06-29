広島がFW浅野拓磨の獲得を発表

匂わせ投稿から5時間……。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の期間中、日本のW杯戦士のビッグニュースが飛び込んだ。J1広島は28日、スペイン1部マジョルカのFW浅野拓磨の獲得を発表。10年ぶりの古巣復帰にサッカーファンが沸いている。

この日正午、広島の公式Xは1枚の画像を投稿。「6.28 17:00」という日時、広島のエンブレムとともに、動物が爪でひっかいたような痕がデザインされたものだった。これが「ジャガー」の愛称を持つ浅野の復帰を匂わせているものとしてファンを騒然とさせた。

そして、夕方5時、浅野の獲得を正式発表。公式サイトで「10年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします。エディオンピースウイング広島で皆さんにお会いできることを楽しみにしています」という本人のメッセージが掲載された。

浅野といえば、前回2022年カタールW杯の1次リーグ初戦・ドイツ戦で大金星に繋がる決勝ゴールを挙げたことも記憶に新しい。あれから4年、北中米W杯の最中に届いた復帰のニュースとあって広島ファンを中心に、多くのサッカーファンが驚いた。

投稿には「ついに公式発表キタ――――！」「お帰りいいいいいい」「ぅぉぉおおおお」「10年も待たせやがって」「全く予想もしとりませんでしたアーー」「大舞台に強い浅野はアジア制覇に必要なピース」「一緒にジャガーポーズしたい！！」「私のところにも噂がたくさん流れてきた」「毎試合ドイツ戦の2点目みたいな点とってくれ」「スピード違反での足でゴール量産してくれ！」と驚きと期待の声が殺到した。



（THE ANSWER編集部）