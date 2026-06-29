鍵山優真【写真：ロイター】

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鍵山優真のイメチェンが話題に

　フィギュアスケートの北京五輪、ミラノ・コルティナ五輪2大会連続銀メダリスト・鍵山優真が28日、インスタグラムを更新。アイスショー出演を報告したが、合わせて掲載した写真で大胆なイメチェンが明らかに。ファンを驚かせたが、反響は海外ファンにまで波及。「ブロンドのユウマ??」「ワオ　ブロンドも似合うね」との声が上がっている。

　世界に愛される「ユウマ」のイメチェンは海外ファンも虜にした。

　27日から2日間行われたアイスショー「プリンスアイスワールド2025-2026」佐賀公演に出演した鍵山。「PIW佐賀公演ありがとうございました　無事に新プログラムお披露目できて楽しかったです！」と報告した。

　目を引くのは、掲載した自身の写真。髪が金に近い明るいカラーリングが施され、イメージが一変している。投稿にはスケーター仲間の三浦佳生から「金髪むっちゃ似合ってるやん」との声が寄せられ、ファンからもコメントが殺到した。

「髪染めたのですね！」「金髪似合ってます！！！！」「かっこよすぎます！！」「優真くん　カラー似合ってる」「金髪似合う　星の王子様みたい」「金髪　とても似合っています。こっちの方がいいかもしれません！」など好評だった。

　時間を追うごとに海外ファンのコメントも増加。「ラブリー！」「ブロンドのユウマ??」「ワオ　ブロンドも似合うね」「待って！　ブロンドのユウマは私の2026年のバケットリストには入ってなかった」「オーマイガー！　ブロンドの野望！」「ちゃんとこのプログラムを見るのが待ちきれない！　最初の振付よくやったよユウマ！（そしてステキな髪!!）」との声があふれた。

　投稿では「次はPIW新シーズンと共に、横浜でお待ちしております！」と次の横浜公演の来場を呼び掛けた。4月に来シーズンの休養を発表した鍵山。また競技会のリンクに戻ってくることを海外ファンも待っている。

（THE ANSWER編集部）