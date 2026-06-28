6月に入り、雨の日が続くと、ボディの雨ジミや泥はね汚れが気になりやすくなる。

さらに梅雨が明ければ、夏休みのドライブや帰省、レジャーなどでクルマを使う機会も増えてくる。

洗車後のきれいな状態を保ちたいなら、カーシャンプーで汚れを落とすだけでなく、コーティング剤で撥水効果やツヤをプラスしておきたい。

最近は、スプレーして拭くだけで使えるタイプや、ボディだけでなくガラスや樹脂パーツにも使えるタイプなど、手軽に施工できる製品も増えている。

今回紹介するのは、2026年4月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れていたコーティング剤TOP10。

4月は花粉や黄砂汚れのケア、ゴールデンウィーク前の洗車需要が反映されやすく、6月以降の梅雨明け前のボディケアにも参考にしやすい実売データといえる。

※本記事は2026年4月の販売データをもとに、2026年6月に作成している。

※同一製品は表記を統一して掲載している。

売れ筋 コーティング剤 ランキング 1位

オートバックス 1位 ソフト99 レインドロップ ゴールドグロス W-539

ボディとガラスに使える、レインドロップシリーズのプレミアムモデル。

高い撥水性能とツヤ感を両立しており、洗車後にしっかり仕上げたいユーザーに向いている。

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イエローハット 1位 ソフト99 レインドロップ ゴールドグロス W-539

イエローハットでも1位に入った、人気のスプレータイプコーティング剤。

ボディのツヤや水はじきだけでなく、施工のしやすさも重視したい人に選びやすい。

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売れ筋 コーティング剤 ランキング 2位

オートバックス 2位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300 S-121

スプレーして拭くだけで施工できる、プロスタッフの定番ガラス系コーティング剤。

濡れたボディにも乾いたボディにも使いやすく、深いツヤと撥水効果を手軽に得たいユーザーに向いている。

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イエローハット 2位 リンレイ ウルトラハード Wコート W-35

ボディ、窓ガラス、ホイールなどを一度にコーティングできる撥水系コーティング剤。

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで施工でき、クルマ全体を手早く仕上げたい人に選びやすい。

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売れ筋 コーティング剤 ランキング 3位

オートバックス 3位 AQ. 丸ごと撥水コーティング 400ml

ボディ、窓ガラス、透明樹脂パーツ、メッキ部分まで幅広く使える撥水コーティング剤。

400ml入りでたっぷり使いやすく、1本でクルマ全体を手軽にケアしたいユーザーに向いている。

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イエローハット 3位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300 S-121

オートバックスでも2位に入った、定番のスプレータイプコーティング剤。

洗車後の仕上げとして使いやすく、ツヤと撥水効果の分かりやすさを重視する人に向いている。

（製品詳細はこちら）

オートバックス 4位～10位

4位：ペルシード ドロップショット2 PCD-812

5位：リンレイ ウルトラハード Wコート W-35

6位：シュアラスター ゼロウォーター S-110 320ml

7位：ソフト99 レインドロップ トリガー W-538

8位：シュアラスター ゼロドロップ S-115 320ml

9位：プロスタッフ CCウォーターゴールド つけかえ用 S-123

10位：シュアラスター ゼロプレミアム S-99 280ml

イエローハット 4位～10位

4位：シュアラスター ゼロドロップ S-115 320ml

5位：シュアラスター ゼロウォーター S-110 320ml

6位：CARALL クルマまるごとワックススプレー 2048

7位：ソフト99 レインドロップ トリガー W-538

8位：シュアラスター ゼロプレミアム S-99 280ml

9位：KURE ストーナー スピードビード 1732

10位：プロスタッフ CCウォーターゴールド つけかえ用 S-123

まとめ

2026年4月のコーティング剤ランキングでは、オートバックス、イエローハットともにソフト99 レインドロップ ゴールドグロス W-539が1位となった。

撥水効果だけでなく、ツヤ感や施工のしやすさも重視するユーザーが多いことが分かる。

また、プロスタッフ CCウォーターゴールド 300 S-121も両店舗で上位に入り、スプレーして拭くだけで使える定番コーティング剤の強さを見せている。

イエローハットではリンレイ ウルトラハード Wコート W-35も2位に入り、ボディだけでなくガラスやホイールまでまとめてケアできるタイプへの支持も高い。

梅雨時期から夏にかけては、雨汚れや強い日差しでボディの汚れや劣化が気になりやすい。

売れ筋上位のコーティング剤を参考に、撥水性能、ツヤ感、施工できる場所、作業のしやすさを比較して選びたい。