２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙが２８日、東京・渋谷区のＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで、ライブツアー「〜唄う人踊る人〜」の東京公演を開催した。

全員が５０代を迎え“歌い継ぐ、踊り継ぐ”をテーマに時代を超えて愛される事務所の名曲を歌いつつ、自身の新曲「僕らが上書きする世界」も初披露した。少年隊に、光ＧＥＮＪＩ、ＳＭＡＰ、ＴＯＫＩＯ、Ｖ６の名曲を次々と熱唱。井ノ原快彦（５０）は「歌い継いでいかなければ」と強調し、坂本昌行（５４）も「俺たちの使命なのかもしれない」とつぶやいた。

歌って踊るアイドルとしては事務所で一番上のグループとなり、まさに時代を超えた活躍をしてきたからこその役割でもある。さらに「飾るのではなく着ないと」（井ノ原）と、歴代衣装が保管してある衣装部屋から自分たちで選び、少年隊などの衣装姿も披露した。

光ＧＥＮＪＩの「ガラスの十代」では激しいダンスも見せた。井ノ原は「１０代が歌うべき」と息を切らすと、長野博（５３）は「ガラスの５０代です」と笑わせた。来年は活動３０周年イヤーで、坂本は「突っ走っていきます」とファンに誓った。