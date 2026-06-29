Snow Man目黒蓮、サンカットグラスでスタイリッシュな姿披露 「Zoff」新テレビCM決定
【モデルプレス＝2026/06/29】Snow Manの目黒蓮が出演するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」の新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses2026」篇が、7月3日より全国放映開始される。
【写真】目黒蓮、スタイリッシュなサングラススタイル
テレビCMおよび広告クリエイティブで目黒が着用するサンカットグラスを封入した「SUNCUTGlassesオリジナルボトルケース」を、同日7月3日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売する。発売に先立ち、6月29日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する。
本テレビCMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、無数のボトルが並ぶ印象的な空間を背景に、サンカットグラスをかけた目黒がスタイリッシュな姿を披露。クリーンで洗練されたビジュアルを通じて、紫外線対策を取り入れる新たなライフスタイルを提案する。
7月3日（金）より店頭で発売す「SUNCUTGlassesオリジナルボトルケース」は、UVカット率100％のレンズサンカットグラスをZoffオリジナルのボトルケースに封入した新商品。持ち歩きに配慮したボトルケースは、日常の中でサングラスをより気軽に取り入れられる点も特長だ。外出時の紫外線対策はもちろん、ライフスタイルに自然と溶け込むプロダクトとして、幅広いシーンでの活用を想定。デザイン性と実用性を両立することで、サングラスを“特別なもの”から“毎日使うもの”へとアップデートする。（modelpress編集部）
タイトル：「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses2026」篇（15秒）
出演：目黒蓮
放映開始日：2026年7月3日（金）より順次放送開始
放送媒体：TVCM、TVer、YouTubeほかWEB広告
放映エリア：全国主要エリアにて順次放送予定（※詳細は特設ページで確認可能）
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◆目黒蓮出演の「Zoff」新CM決定
テレビCMおよび広告クリエイティブで目黒が着用するサンカットグラスを封入した「SUNCUTGlassesオリジナルボトルケース」を、同日7月3日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売する。発売に先立ち、6月29日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する。
7月3日（金）より店頭で発売す「SUNCUTGlassesオリジナルボトルケース」は、UVカット率100％のレンズサンカットグラスをZoffオリジナルのボトルケースに封入した新商品。持ち歩きに配慮したボトルケースは、日常の中でサングラスをより気軽に取り入れられる点も特長だ。外出時の紫外線対策はもちろん、ライフスタイルに自然と溶け込むプロダクトとして、幅広いシーンでの活用を想定。デザイン性と実用性を両立することで、サングラスを“特別なもの”から“毎日使うもの”へとアップデートする。（modelpress編集部）
◆新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses2026」篇 概要
タイトル：「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses2026」篇（15秒）
出演：目黒蓮
放映開始日：2026年7月3日（金）より順次放送開始
放送媒体：TVCM、TVer、YouTubeほかWEB広告
放映エリア：全国主要エリアにて順次放送予定（※詳細は特設ページで確認可能）
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