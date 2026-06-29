◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

1次リーグF組を2位通過した日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。27日（同28日）はベースキャンプ地ナッシュビルで練習を行い、決戦の舞台ヒューストンに移動した。森保一監督（57）は4バックを敷く相手の泣きどころとなるポケット（ペナルティーエリア内の左右深い位置）を攻略して勝機を見いだす構え。延長戦を含めた120分の戦いを想定した総力戦で王国撃破を狙う。

急きょ、練習の冒頭を非公開にした。決戦2日前。通常はウオームアップ後に練習をクローズして11対11のゲーム形式で戦術確認をする。だが、森保監督は1次リーグ最終戦から中3日の強行日程による選手の疲労を考慮して一部メニューを変更。強度を落として、歩きやジョギングでプレスのかけ方、ボールの動かし方などを確認したもよう。回復に重点を置かざるを得ない状況の中、しっかりとブラジル攻略のイメージは共有された。

攻撃のポイントはポケットの攻略だ。相手は4バックで、センターバックとサイドバックの間にスペースがある。MFカゼミロ以外の中盤の選手は守備意識が高くないため、2、3列目から選手が飛び出して、そのスペースを突けばボックス内の左右深くまで進入できる公算は大きい。MF鎌田は「1次リーグは基本的に相手が5バックで難しかったが、次はポケットへのランニングなど自分たちがやりたいことが比較的できると思う。攻撃は心配していない」と自信を見せた。

守備では相手の攻め残りを警戒する。今大会4得点1アシストのFWビニシウス、19歳のFWラヤンはともに爆発的なスピードが武器。日本がボールを保持している際も自陣に戻らず、前線で速攻の機会をうかがうことが想定される。鎌田は「一発があるので、攻めている時のリスク管理をうまくしないといけない。そこにどれだけ人数をかけるか、バランスが大事になる」と決戦を見据えた。

ブラジルには14度目の対戦となった昨年10月の親善試合で初勝利。8カ月前は2点差を逆転して歴史的白星を手にしたが、本気の王国にリードを許す展開は避けたい。鎌田は「できるだけ0―0で失点しないように。120分で考えるが、最初から出る選手は60分、70分でも前半から全て出し切って、後につなぐ感覚でやる」と総力戦を覚悟する。森保監督は「本気のブラジルと試合をできるのが楽しみ。勝つチャンスはある」と力を込めた。敵の急所を突き、本命を仕留めにいく。（木本 新也）