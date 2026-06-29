20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2021年6月6日掲載「美輪の色メガネ」＞

◇性的少数者の人権を守る「ＬＧＢＴ法案」の国会への提出が見送りになるようです。審議中、与党議員から「生物学上、種の保存に背く」などという問題発言もありました。いまだにこんな考えの人がいると思うと情けなくなります。美輪さんはどうお考えですか。 （横浜市 自営業 63歳）

ただただ呆（あき）れるばかりで言葉もありません。時代遅れも甚だしいということです。問題なのはこういう愚かな思考の持ち主がいるために、いまなお多くの人たちが苦しみ、嫌な思いをし、尊い命まで失われたりしていることです。報道によれば、法案の国会への提出ができなくなったのは、自民党の保守派に反対意見があったとのこと。恐らくそういう人たちの中にこそ、自分では気づかない性的マイノリティーへの差別や偏見、嫌悪があるのではないでしょうか。

理不尽な差別の対象となっているのは、「ＬＧＢＴ」の人たちだけではありません。現実社会には、人種や民族、肌の色、身体的な特徴やハンディキャップ、容姿容貌、出自や学歴、貧富の差などを理由に不当な扱いや誹謗（ひぼう）中傷を受け、心身ともに傷つけられている人が大勢いるのです。世間には、「ＬＧＢＴ」を何か特別なことのように感じる方もいるようですが、決してそうではありません。この世にある、これら多くの「差別」の中のひとつなのです。

そもそも日本は、同性愛に対して寛容な国だったのです。歴史を振り返ると分かります。戦国武将の織田信長が、美少年の森蘭丸を溺愛していたのは有名な話です。優美な格好をした蘭丸は、男しかいない戦場で女性の役目も果たしていたのです。江戸時代の５代将軍徳川綱吉の寵愛（ちょうあい）を受けた柳沢吉保もお小姓から大老格にまで上り詰めました。眉目秀麗な少年たちが繰り広げる若衆歌舞伎、若衆茶屋などは、武家や庶民からも人気を博し、我が国独自の文化として明治の時代まで続いたのです。

それを禁じるようになったのは、西洋文明、とくにキリスト教の影響が大きいのです。聖書に登場する「ソドムとゴモラ」をご存じでしょうか。性の快楽を追求しすぎたことが神様の逆鱗（げきりん）に触れ、町ごと焼き払われてしまったという話です。しかし、これは禁欲主義にこだわる宗教者たちが絶対者の威を借りて、自分たちの教えを正当化しようとしただけなのです。どんな時でも弱者に寄り添う本当の神様が、そんな残虐なことをするはずがありません。

また、古代都市国家の統治者たちが「悦楽だけを求めて子孫を増やさないのは神の意に反する」と、この話を都合よく国策に利用したのです。いつの時代も国の軍事力や経済力は、人口の数に大きく左右されるものです。人の数が増えれば、戦争でいくら兵士が戦死しても平気の平左です。次から次へと新しい駒を繰り出すことが出来るのですから。まさに戦前、戦争中のスローガン「産めよ、殖やせよ、国のため」です。「同性愛者は生産性がない」という発想は、ここから来ているのです。

そこには、人として生きる上において、最も大切な優しさや思いやり、愛の欠片（かけら）もありません。

人が人を愛することは悪ではない罪ではない

男と女が 女と女が 男と男が 年寄りと若者が

異国人同士が愛し合っても 人間同士が愛し合うことに変わりはない

殺したわけでも盗んだわけでもないのだから

かつて私が作詞した「愛する権利」の一節です。私の思いは、この歌の通り、終生、変わることはありません。