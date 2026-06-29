◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

GK鈴木彩は、破壊力抜群なブラジル攻撃陣との対戦が目の前に迫り、心を躍らせた。「このW杯でガチンコのブラジルと対戦できるのはうれしい。こういうところを突破しないと、優勝は成し遂げられない」。この日もGKトレーニングで軽快に調整した。

昨年10月は3―2で逆転勝ちもあくまで親善試合。メンバーも入れ替わり、FWネイマールも約2年半ぶりに招集された。今回のセレソンはガチだ。「W杯の舞台でトーナメントに入ったらギアを上げてくる」と覚悟している。中でもここまで4得点1アシストのFWビニシウスは当然、警戒する。「1対1の強さがある。どう対応するかが鍵になるし、ペナルティーエリア周辺の強度や質が上がるので警戒しなければいけない」と話す。

王国撃破で決勝トーナメント2回戦に進出すれば、戦いの舞台は生まれ故郷のニュージャージー州ニューアーク近郊。「生まれてすぐ日本に来たのであまり思い入れはない」と言うが、初の夢舞台でルーツに回帰することはモチベーションの一つにもなる。

いよいよ負けたらその瞬間、敗退が決まる一発勝負が始まる。延長も含む120分間で決着しなければPK戦が待つ。「（1次リーグの）負けないセーブから、次は勝たせるセーブが必要。より僕の重要性が高くなる」。最高の景色にたどり着くまで、まだまだゴールを守り続ける。（滝本 雄大）

《ざいおんさんへ再び神対応》ベースキャンプ地ナッシュビルでの練習が最後となったこの日、鈴木彩が再び神対応を見せた。チームの見送りに来てくれていた12歳のハッター志恩（ざいおん）さんへGKグローブをサプライズプレゼント。自身と同じく、聖書に登場する聖なる丘「Zion」が名前の由来となった志恩さんには23日にもサインと写真撮影に応じており「結果を出したい思いがより一層強くなった」と力に変えている。