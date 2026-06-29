2023年に亡くなったイエロー・マジック・オーケストラ（YMO）のドラマー・高橋幸宏さん（享年70）が、生前にライフワークとして主宰してきた音楽フェスティバル「WORLD HAPPINESS 2026 ―I’m HOME―」が27日、都内で9年ぶりに行われた。

ロックバンド「ムーンライダーズ」、ソロミュージシャン「コーネリアス」こと小山田圭吾（57）、歌手の清水ミチコ（66）など全15組が登場。1番手を務めたスカバンド「東京スカパラダイスオーケストラ」は、オリジナル曲のほか、ベースの川上つよし（59）が「（かつて）幸宏さんと一緒にやったYMOの曲やります！」と、YMOの「シムーン」を演奏し、客席をわかせていた。

終盤には、高橋さん、坂本龍一さん（享年71）とともに、YMOとして活躍した細野晴臣（78）も出演した。

グレーのハンチングに、黒のサングラス姿でステージに現れると、「いらっしゃい」とあいさつ。アコースティックギターを手に取ると、孫の悠太（26）がベース演奏をする中で、ソロ曲「AIWOIWAIAOU」からライブをスタート。カバー曲「香港ブルース」では渋い歌声で会場を酔わせた。

MCでは「ここにいる中で、僕が一番最高齢だと思う」と話したが、年齢を感じさせない演奏と歌声で全5曲をパフォーマンスした。

シンガー・ソングライターの高野寛（61）を呼び込んだ場面では、高橋さんと結成したユニット「SKETCH SHOW」としてリリースした「Supreme Secret」を披露。集まった1万1000人を楽しませていた。

同フェスは高橋さんと、デザイナーの信藤三雄さん（享年75）が発起人となり、2008年に誕生。ワーハピの愛称で親しまれ、YMOが「HASYMO」名義で出演したほか、矢野顕子（71）、星野源（45）ら総勢100組以上が登場していた。